Musks Mega-Aktienverkauf: Was den SpaceX-Börsengang besonders macht

Elon Musk lädt zu einer großen Börsenwette ein. Seine Weltraumfirma SpaceX hat zwar wenig Geschäft und hohe Verluste - aber Anleger akzeptieren eine Riesen-Bewertung in Erwartung künftiger Erfolge.
Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und ist zum Börsendebüt fast 1,8 Billionen Dollar wert. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar ist es zudem der größte Börsengang, den es bisher gab. Und nach dem heute erwarteten Handelsstart könnte die Bewertung angesichts der hohen Nachfrage noch weiter steigen.