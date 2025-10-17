Musizieren als großes Hobby: In dieser Familie spielt die Musik

Die Familie Moll ist bereits in dritter Generation in der Musikkapelle Bad Ditzenbach vertreten. Warum macht das gemeinsame Musizieren die Familienmitglieder so glücklich?
Den Überblick über die Familie Moll aus Bad Ditzenbach zu behalten, ist nicht leicht. Hinzu kommt, dass fast jedes Familienmitglied in der Kapelle ein anderes Instrument spielt. Die erste Generation sind Sabine und Walter Moll. Sie spielt Klarinette, er Flügelhorn. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Alexander Moll (Tenorhorn), Manuela Semilia (Klarinette) und Stefanie Beier (Saxofon). Auch die vier Enkelkinder von Walter und Sabine Moll spielen schon Instrumente oder sind in der musikalischen Früherziehung. Ebenso sind die Ehepartner zum Teil musikalisch aktiv.