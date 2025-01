Musikwettbewerb: Karten für neun ESC-Shows in Basel ab heute im Verkauf

3 Nemo gewann den ESC 2024 in Malmö für die Schweiz. Foto: Antti Aimo-Koivisto/STT-Lehtikuva/dpa

Keine 15 Wochen mehr bis zur Finalwoche des Eurovision Song Contest in Basel. Rund 60.000 Fans können live dabei sein, und die ersten Tickets werden jetzt verkauft.











Link kopiert



Basel - Heute ab 10.00 Uhr werden die ersten Karten für die Finalwoche des Eurovision Song Contest in Basel verkauft. Es finden insgesamt neun Shows statt, nachmittags und abends. Die Tickets kosten zwischen 40 Franken und 350 Franken (gut 370 Euro). Das Finale steigt am 17. Mai um 21 Uhr in der St. Jakobshalle in Basel nahe der deutschen Grenze.