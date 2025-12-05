Der angekündigte Boykott mehrerer Länder beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 wirkt sich laut der Europäischen Rundfunkunion (EBU) nicht auf die Finanzierung des Musikwettbewerbs aus. "Die endgültige Anzahl der teilnehmenden Sender hat keinen Einfluss auf das geplante Produktionsbudget und den finanziellen Beitrag der EBU an den ORF", teilte die Europäische Rundfunkunion der Deutschen Presse-Agentur mit.











