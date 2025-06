Musikvideo mit Auftritt von Xatar: SSIO meldet sich zurück

1 SSIO (l.) und Xatar bei einer Premierenfeier 2018. Foto: ddp/Ralf Müller

SSIO hat ein neues Album angekündigt und einen Song als Vorboten veröffentlicht. Im Video zu "Alles oder Nix" hat sein verstorbener Weggefährte Xatar einen letzten Auftritt.











Der Bonner Rapper SSIO (36) meldet sich mit dem Track "Alles oder Nix" zurück. Es ist nur ein Vorgeschmack. Denn vier Jahre nach seiner letzten Platte "Das neue Album" (2021) soll auch ein Album mit dem Namen des Titeltracks erscheinen. "Alles oder Nix" wird laut Webseite am 17. Oktober in den Handel kommen. Angekündigt wird es als "ironisch, humorvoll, punchlinelastig und ohne Kompromisse - konstante Qualität. Alles beim Alten also".