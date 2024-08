Musikverkäufe: Goitzsche Front erobert auf Anhieb Spitze der Album-Charts

2 Die Bitterfelder Band Goitzsche Front rund um Sänger Pascal Bock hat es erneut geschafft: Das aktuelle Album steht auf Platz 1 der Charts. (Archivbild) Foto: Marek Majewsky/dpa-Zentralbild/ZB

«Bauch Beine Po» bewegt sich nicht: Shirin Davids Single bleibt auf der Nummer eins der Charts. Dafür springt eine deutsche Rockband besonders weit: Goitzsche Front gelingt ein zweites Spitzenalbum.











Baden-Baden - Die Rocker von Goitzsche Front haben die Nummer eins der Album-Charts erobert - sechs Jahre nach ihrem ersten Spitzen-Album "Deines Glückes Schmied". Wie GfK Entertainment mitteilte, steht die Platte "Jugend von gestern" der Band aus Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt im aktuellen Ranking vor US-Superstar Billie Eilish mit "Hit Me Hard And Soft" auf Rand zwei und der schwedischen Power-Metal-Band Hammerfall mit "Avenge The Fallen" auf Platz drei.