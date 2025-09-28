Musikverein Plattenhardt: Die Polka kommt auf Instagram an – „Warum soll das uncool sein?“

Der Musikverein Frei-weg Plattenhardt besteht seit 100 Jahren. Das Jubiläum feiert er im November, zudem gibt es im Vorstand neue Ideen, um noch mehr Menschen zu begeistern.
Filderstadt feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Das ist aber gar nichts gegen das Jubiläum des Musikvereins Frei-weg Plattenhardt. Der besteht heuer seit 100 Jahren. „Das muss man erst mal schaffen“, sagt Tobias Fügel, der Vorsitzende. Musiziert wird in der Stammkapelle – sie zählt 25 bis 28 Aktive zwischen zwölf und 70 Jahren –, der Nachwuchs spielt im Jugendblasorchester Filderstadt, das 2016 aus der Vereinigung der Jugendkapellen der Musikvereine Bernhausen, Bonlanden, Sielmingen und eben Plattenhardt entstanden ist. „Hier aus Plattenhardt kam die Idee dazu“, sagt Tobias Fügel.