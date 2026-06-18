Musikverein geht viral: Nach Hobby Dogging kommt jetzt die Blasmusik ohne Blasinstrument

Ob Springreiten ohne Pferd oder Gassi ohne Hund – skurrile Hobbys sind im Kommen. Der Musikverein aus Zimmern unter der Burg liefert die neueste Version.

Rammdaggada, rammdaggada, wusch, wusch, wusch: So hat der Fürstenbergmarsch, aufgeführt vom Musikverein Zimmern unter der Burg, wohl noch nie geklungen. Doch die Musiker aus dem kleinen Dörfchen bei Schömberg im Zollernalbkreis liegen zweifelsohne im Trend. Hobby Horsing – Springreiten und Dressur auf einem Steckenpferd – erfreut sich bei Kindern wie Erwachsenen steigender Beliebtheit. Hobby Dogging – also das Gassigehen mit Leine, aber ohne Hund – ist ebenfalls im Kommen. Da war es zum gemeinsamen Musizieren ohne Instrument nur noch ein kleiner Schritt.

Unsere Empfehlung für Sie Hobby Horsing in Maichingen Trainerin Alexandra Keller: „Wenn einer blöd kommt, sage ich: Mitmachen!“ Seit einem guten Jahr bietet der GSV Maichingen Hobby Horsing an. Nun steht das erste Turnier kurz vor der Tür. Wir haben beim Training vorbeigeschaut. „Hobby Musikvereining“ hat die Kapelle ihren neuesten Sport etwas ungelenk überschrieben. Doch wer schon einmal Luftgitarre gespielt hat, weiß, wie viel Freude solche Trockenübungen machen können. Die Idee war an Fronleichnam, dem Herrgottstag, entstanden. Morgens zieht der Verein zur Tagwacht durch den Ort, später beteiligt er sich an der Prozession. Dazwischen ist Zeit für ein gemeinsames Frühstück beim Vereinsvorsitzenden – und offenbar auch für kuriose Aktionen.

Das Video geht viral

Das Video von dem Marsch in voller Montur und in Formation, aber eben ohne Instrumente ging mittlerweile viral. Es gab Zehntausende Klicks. „Das hatten wir noch nie“, sagt der Vereinschef Sebastian Stutz. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die jeweils eigene Stimme zu halten – und dabei nicht laut losbrüllen zu müssen. Alle Musiker in dem Video tun so, als hätten sie ihr Instrument in der Hand. Bei Stutz ist es die Zugposaune.

Dabei haben sie in Zimmern, wo 60 der 450 Einwohner im Blasorchester spielen, keineswegs nur Unsinn im Kopf. Sie sind auch richtig gute Musiker. Wenige Tage vor dem Dreh holten sie beim Wertungsspiel im Kreis Biberach in der Oberstufe die höchste Punktzahl. Insofern wäre es schade, wenn sie komplett auf Luftinstrumente umsteigen würden.

Einen Überraschungsauftritt beim nächsten Jahreskonzert schließt der Vereinschef nicht aus. Der Vorschlag, bei Umzügen die Instrumente künftig öfter wegzulassen, könnte noch zu Diskussionen führen. Da haben Piccolo und Tuba ganz unterschiedliche Perspektiven.