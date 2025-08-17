Musiktrend: Sehnsuchtsort Italien: Italo-Schlager sind im Trend

Er klingt nach Vergangenheit, nach Sonnencreme und Unbeschwertheit. Der Italo-Schlager erobert Festivals – gefeiert von einer Generation, die die Nostalgie der Großeltern neu erfindet.
Rom/Köln - Einst belächelt als Urlaubsbeschallung, heute sorgt er für ausverkaufte Hallen: Der Italo-Schlager erlebt eine Renaissance. Er füllt Arenen, steht in den Charts und trendet in den sozialen Medien. Zwischen ironischer Distanz und echter Begeisterung feiert ihn ausgerechnet eine Generation, die seine Blütezeit nur aus Erzählungen kennt.