Musiktradition in Renningen: „Ich bin dabei geblieben“ – wie Klaus Marohn den Harmonika-Club prägt

Klaus Marohn übergibt den Vorsitz des Renninger Harmonika-Clubs nach drei Jahrzehnten an ein junges Frauenteam. Musikalisch bleibt er dem Verein treu.
Es ist ein ziemlich schweres Instrument, das Klaus Marohn schon fast sein ganzes Leben lang spielt. Sein Akkordeon wiegt an die 15 Kilogramm. Und trotz dieses Gewichts spielen es mehr Frauen als Männer, hat der Hobbymusiker beobachtet. Er weiß, wovon er spricht, war er doch 30 Jahre lang Vorsitzender des Harmonika-Clubs Renningen, davor sieben Jahre Vizevorsitzender.