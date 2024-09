Musikszene in Stuttgart: Test-Rave auf dem Freibad-Parkplatz

Musikszene in Stuttgart

1 Dient bisher im Sommer als Parkplatz fürs Freibad und im Winter als Christbaumverkaufsstelle: die Freifläche vor dem Möhringer Freibad. Foto: Torsten Schöll

Die Koordinierungsstelle Nachtleben sucht händeringend nach Freiflächen für die Jugendkultur. In Möhringen ist sie fündig geworden. Nun soll es eine Testveranstaltung geben.











Dass Flächen, auf denen kleinere Open-Air-Veranstaltungen stattfinden können, in Stuttgart extrem rar gesät sind, hat spätestens die Corona-Pandemie gezeigt. Die Koordinierungsstelle Nachtleben, angesiedelt bei der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Pop-Büro der Region Stuttgart, hat deshalb in den vergangenen Monaten versucht, kommunale Freiflächen in der Stadt ausfindig zu machen, die möglichst niedrigschwellig und von der Off-Kultur- und Club-Szene bespielt werden könnten. Dabei scheint der Parkplatz vor dem Möhringer Freibad das größte Potenzial haben.