Musikstar aus Göppingen: Songs über Freiheit und intensive Liebe

„Für immer: Babyboy“ heißt das Debütalbum des gebürtigen Göppingers Siovo. Bald geht er, der zu den erfolgreichsten queeren Musikern der Republik gehört, auf große Tour.
„Ich kehre mein Innerstes, meine Kunst, komplett nach außen. Das bin zu 100 Prozent ich.“ Wenn Siovo über sein erstes offizielles Album spricht, ist seine Vorfreude spürbar. Monatelang hat der gebürtige Göppinger und Wahl-Berliner an diesem Projekt gearbeitet, „ich habe mich regelrecht verbarrikadiert“, sagt er und lacht. Die Texte stammen ausschließlich von ihm, zusammen mit einem Produzenten ist das Album mit dem Titel „Für immer: Babyboy“ entstanden. Die deutschsprachigen Pop-Songs handeln von Party und Freiheit, kreisen aber auch um das Älterwerden und eine andere Sicht auf die Liebe und Bindungen. „Ich habe quasi das nächste Kapitel aufgeschlagen“, erklärt der 24-Jährige. Eine Seite in seiner Geschichte, die er viel schneller erreicht habe als gedacht: „Die Zeit geht in Berlin wahnsinnig schnell rum.“