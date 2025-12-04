Musikspektakel: Israel kann am ESC teilnehmen - Sender kündigen Boykott an

Der Weg für eine Teilnahme Israels am ESC in Wien ist frei. Dies ist das Ergebnis der Generalversammlung der Europäischen Rundfunkunion. Aus mehreren Ländern wird unmittelbar ein Boykott angekündigt.
Genf - Nach monatelangem Streit steht einer Teilnahme Israels am nächsten Eurovision Song Contest (ESC) in Wien nichts im Weg. Die Mehrheit der Mitgliedssender stimmte einer Änderung der Abstimmungsregeln zu, wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) mitteilte. Dies bedeute, dass alle Länder an dem Musikwettbewerb teilnehmen könnten, die das wünschten. Mehrere Länder kündigten daraufhin den Boykott der Veranstaltung an.