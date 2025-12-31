Musiksender verabschiedet sich: Diese Stars verdanken MTV ihren Durchbruch

MTV war für viele mehr als nur Musikfernsehen. Der Sender wurde zur Startrampe für Karrieren, die das deutsche Fernsehen bis heute prägen. Zum Abschied vieler MTV-Kanäle zum Jahresende ein Rückblick auf jene Gesichter, deren Durchbruch untrennbar mit MTV verbunden ist.

MTV war für viele mehr als ein Sender: ein Lebensgefühl, ein Soundtrack, ein Versprechen. In den 90ern und frühen 2000ern reichte oft ein kurzer Blick in die Playlist - und man wusste, wie Popkultur gerade tickt. Zum Jahreswechsel wird dieses Kapitel noch einmal besonders greifbar. Denn MTV stellt in Europa zum 31. Dezember 2025 mehrere Musik-Spartenkanäle ein, darunter MTV 80s, MTV 90s, MTV Music, Club MTV und MTV Live. Der frei empfangbare Hauptkanal bleibt in Deutschland zwar erhalten, doch das lineare Musikfernsehen, das MTV groß gemacht hat, verliert dort endgültig seine Heimat.

Wenn es eine Figur gibt, die den deutschen MTV-Mythos in seiner Ursprungsversion verkörpert, dann ist es Kristiane Backer (60). Als erste deutsche Moderatorin bei MTV Europe wurde sie Ende der 80er-Jahre aus London heraus zur Identifikationsfigur für ein junges Publikum, das plötzlich international dachte - und international klang. Heute ist Backer weit weg vom klassischen Musikfernsehen: Sie arbeitet laut eigener Darstellung als Kunstberaterin und Speakerin, zudem als Autorin - ihr Name steht weiterhin für die Frühzeit des Senders, nur eben in einem ganz anderen Umfeld.

Ulmen, Tschirner, Kavka: MTV als Schule für Haltung und Ton

Christian Ulmen (50) war nie "nur Moderator". MTV gab ihm früh den Raum, einen eigenen Ton zu entwickeln - ein Mix aus Beobachtung, Ironie und bewusster Reibung, der später seine Arbeit als Schauspieler, Autor und Produzent prägen sollte. Spätestens mit der Comedyserie "jerks." wurde daraus ein Publikumserfolg, bei dem Ulmen auch kreativ hinter den Kulissen federführend war. Parallel baute er mit Pyjama Pictures eine Produktionsbasis auf, die genau dieses Prinzip fortschreibt: eigenwillige Stoffe, klare Handschrift.

Auch Nora Tschirner (44) gehört zu den Gesichtern, deren Aufstieg ohne MTV kaum zu erzählen ist. Bei MTV Germany wurde sie ab 2001 zur festen Größe, bevor sie sich im Kino etablierte. Und sie arbeitet weiterhin - auch wenn sie selbst längst deutlich seltener in der klassischen Promi-Öffentlichkeit auftaucht.

Markus Kavka (58) wiederum steht für eine andere MTV-Schule: Glaubwürdigkeit. Als Moderator und Musikjournalist prägte er das Info-Gesicht des Senders, führte Interviews, ordnete ein, blieb dabei nah an der Szene. Heute ist er vor allem als Moderator im Musik- und Kulturbereich präsent, arbeitet im Radio, legt als DJ auf und ist auch als Podcaster aktiv - zuletzt kehrte er 2025 außerdem mit einer eigenen Ranking-Show zu egoFM zurück.

Joko und Klaas: Das MTV-Labor, aus dem deutsches Entertainment wurde

Dass MTV nicht nur Musik, sondern auch Talentmaschine war, lässt sich an Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) exemplarisch erzählen. Winterscheidt startete bei MTV, erst hinter den Kulissen, dann vor der Kamera - und fand später mit "MTV Home" das Format, in dem sich das Duo als Marke formte: schnell, absurd, improvisiert, mit einem Gespür für die Mechanik von Fernsehen. Klaas war zwar schon vorher im Musik-TV unterwegs, aber das, was heute als "Joko & Klaas" im Mainstream verankert ist, entstand in dieser MTV-Werkstatt.

Heute sind beide im deutschen Fernsehen Dauergrößen. Gemeinsam laufen weiterhin neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben", während Winterscheidt als Gesicht der Erfolgs-Show "Wer stiehlt mir die Show?" präsent bleibt. Klaas wiederum hat 2025 ein sichtbares Kapitel geschlossen: "Late Night Berlin" endete nach mehreren Jahren - und der nächste Schritt ist bereits da, mit neuen Formaten, die seinen Humor stärker in Richtung Alltags- und Verbraucherthemen drehen.

Neben diesen zentralen Figuren brachte MTV zahlreiche weitere Talente hervor oder machte sie einem breiten Publikum bekannt. Collien Fernandes (44) startete zwar ihre Karriere bei der Konkurrenz von VIVA, wurde Mitte der 2000er aber dann auch zu einem der bekanntesten Gesichter von MTV Germany, Jasmin Gerat (46) sammelte dort ebenfalls frühe Moderationserfahrungen, Mirjam Weichselbraun (44) prägte das deutschsprachige Programm von MTV Europe. Auch Namen wie Tobias Schlegl, Ben Teewag oder Peter Imhof stehen für eine Zeit, in der MTV jungen Persönlichkeiten Raum zur Entwicklung gab - oft ohne festes Drehbuch, aber mit großer Wirkung.

Am Ende ist genau das der MTV-Effekt: Der Sender war nie nur Ausspielweg für Clips. Er war Übungsraum - für Tempo, Haltung, Stil. Und selbst wenn MTV in Deutschland als Marke bleibt, markiert das Ende der Spartenkanäle zum Jahreswechsel einen Einschnitt, der vor allem eines auslöst: das Gefühl, dass ein Stück Popgeschichte jetzt wirklich im Rückspiegel liegt.