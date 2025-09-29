Musikschule Filum Filderstadt: Musikschule wird 50 – Vor dem Neubau gab’s Unterricht im Heizungskeller

Nicht nur die Stadt Filderstadt feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag, sondern auch die Musikschule. Sie kann auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken.
Es ist das Jahr der großen Jubiläen in Filderstadt. Die Stadt selbst feiert ihren 50. Geburtstag, die Filderklinik ebenfalls, der Musikverein Plattenhardt seinen 100., der Sängerbund Sielmingen sogar den 125., und auch die Musikschule Filderstadt, besser bekannt unter dem Namen Filum, befindet sich im Jubeljahr. Sie wird heuer ebenfalls 50. Im Oktober 1975 vereinigten sich die drei Jugendmusikschulen Bernhausen, Bonlanden und Plattenhardt zur Musikschule Filderstadt. Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler lernten fortan unter einem Dach. Zunächst war die neue Musikschule in der Pestalozzischule untergebracht, 1979 folgte der Umzug nach Bernhausen ins Gebäude Fröbelstraße 3. Katrin Bleier, die heutige Filum-Leiterin, war damals Klarinettenlehrerin dort und musste mitunter wegen fehlender Räume im Heizungskeller und im Lehrerzimmer unterrichten. Auch ihr heutiger Stellvertreter Jochen Immesberger hat noch lebhafte Erinnerungen an die alte Musikschule. „Das war schon beengt. Man hat schon jonglieren müssen“, erzählt er.