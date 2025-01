Musikschule Filderstadt: Musikunterricht soll merklich teurer werden

1 Der Musikschulunterricht in Filderstadt wird spürbar teurer. Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Sofern der Gemeinderat am 24. Februar zustimmt, wird die Filderstädter Musikschule Filum ihre Gebühren um durchschnittlich zehn Prozent erhöhen. Warum?











Link kopiert



Sofern der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am 24. Februar zustimmt, werden in Filderstadts Musikschule Filum sämtliche Gebühren ab dem 1. April um durchschnittlich zehn Prozent angehoben. Bislang waren es alle zwei bis drei Jahre Erhöhungen von jeweils drei bis fünf Prozent gewesen. Der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss hat dieses Vorgehen in seiner jüngsten Sitzung dennoch einstimmig empfohlen. Die aktuell geltende Tarifordnung stammt aus dem Jahr 2022.