Musikreihe in Schorndorf: Zwölf Konzerte im Wohnzimmer mit Bands aus der Region

Erneut präsentiert der Verein Schatzkiste in seiner großen, gemütlichen Stube in Schorndorf in diesem Winter zwölf Konzerte mit Bands aus der Region.

Ein Wohnzimmer dieser Größe hätten manche gerne: 130 Quadratmeter kann man durchaus mit etlichen Sofas, Sesseln, Teppichen oder Tischchen bestücken, bis sie einigermaßen ausgefüllt sind. Doch gemütlich ist es allemal, wenn der einst in Urbach gegründete und mittlerweile nach Schorndorf gezogene Verein Schatzkiste in seinem Eventraum die beliebten Wohnzimmerkonzerte veranstaltet.

Freitags vom Feierabend aufs Konzert-Sofa

Nach zwei erfolgreichen Jahren mit 30 Wohnzimmerevents geht es nun in die nächste Wintersaison. Ganz nach dem vom Vereinsvorsitzenden Benjamin Meitinger formulierten Motto: „Freitags vom Feierabend aufs Konzert-Sofa“. Jeweils knapp 100 Gäste können sich auf den Sesseln niederlassen oder stehend die Konzerte mitverfolgen.

Lesen Sie auch

Schatzkiste nennt sich der eingetragene Verein mit 140 Mitgliedern, darunter 30 aktive. „Wir planen und organisieren außergewöhnliche Events wie Konzerte, Straßenfeste oder Bobby-Car-Meisterschaften mit dem Hintergrund, hier Gelder für wohltätige Aktionen zu generieren“, sagt Meitinger. „Die Verwendung kann dann zum Beispiel für eine Familie sein, welche einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, sei es Krankheit oder gar Tod.“ Gelder fließen aber auch in gemeinsame Aktionen mit Hospizen, Altenheimen, Kindertagesstätten oder Krankenhäusern. Seit Oktober 2022 besitzt die Schatzkiste in Schorndorf einen Mehrzweckraum, der für kleinere Events wie Wohnzimmer-Konzerte, Kinderkrabbelgruppen, Tanzworkshops für sozial benachteiligte Kids oder Special Kids genutzt wird.

Knapp 100 Besucher haben Platz in dem 130 Quadratmeter großen Wohnzimmer. Foto: Schatzkiste

Ganz aktuell steht nun über den Winter wieder die Konzertreihe „mit zwölf sensationellen Bands aus dem Großraum Stuttgart“ an. Nachdem der Auftakt mit Masi & Jogse bereits stattgefunden hat, folgen am Freitag, 25. Oktober, Matteo & die Bringer. Einen ähnlich knackigen Bandnamen haben sich The Booze Bandits zugelegt, die „Schnapsdiebe“ präsentieren am 8. November Rock’n’Roll, Rockabilly und Country.

Magische Hörner von der Ostalb

Der vierstimmige Bläsersatz gibt der Combo Sexy Five & the Magic Horns erst die richtige Würze. Die vielköpfige Band von der Ostalb rockte bereits vor zehn Jahren bei einem der ersten Konzert der Schatzkiste die Bühne und präsentiert am 22. November Rock, Pop und Soul der 70er bis heute.

Das Konzert von Schtraisalts & Gäschde unter dem Motto „Weihachten auf Schwäbisch“ ist bereits ausverkauft. Das neue Jahr startet am 17. Januar mit akustischen Versionen von Hits der vergangenen 50 Jahre. Hinter der Noisepollution-Rockrevue stehen die drei Musiker Jonas, Jonas und Jonas („ja, wir heißen wirklich alle gleich“), die ihre Lieblingshits von den Beatles, Steely Dan, Led Zeppelin oder Police präsentieren. Schlagerhits der 50er und 60er Jahre servieren Ela und die Herzensbrecher am 14. Februar. Und zum Frühlingsauftakt kommen am 11. April Doppel D (Daniel Kurz und Dennis Metzner) und die Wohnzimmer Allstarband.

Perfekter Rahmen mit bestem Kontakt zum Publikum

Meitinger schwärmt bereits jetzt: „Die Konzerte haben in unseren Räumlichkeiten den perfekten Rahmen. Die Nähe zwischen Bands und Publikum sorgen für eine besondere und außergewöhnliche Stimmung; ich freue mich auf jeden einzelnen Abend.“

Tickets Die Location befindet sich in der Vorstadtstraße 67. Karten gibt es unter der Hotline (per WhatsApp) 01590 49 77 648. Der Eintritt ist frei (bei einem Mindestverzehr von fünf Euro).