Musikprojekt in Ludwigsburg Die verbotenen Töne einer kleinen Welt

Von Susanne Mathes 25. November 2018 - 19:25 Uhr

Sie kommen aus aller Welt, freie künstlerische Entfaltung ist in ihren Herkunftsländern alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Jetzt treten Flüchtlinge zusammen mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen im Forum am Schlosspark auf – mit einem fantastischen Projekt.





3 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Als das Flüchtlingsboot, in dem Shagol Momeni im Herbst 2015 mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern saß, zu kentern drohte, mussten die Reisenden Gepäck über Bord werden. Shagol opferte seine Rubab. Die Zupf-Laute, die als afghanisches Nationalinstrument gilt, hatte er zuhause auf Festen gespielt. Das Mittelmeer verschlang das mit vielen Erinnerungen verknüpfte Stück.

Mehr zum Thema

Menschen wie den 28-Jährigen aus der Provinz Herat spannt ein ungewöhnliches musikalisches Projekt mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zusammen. Am Mittwochabend wird es im Forum am Schlosspark aufgeführt. „Fugato: Verbotene Töne – Zehn Fabeln und ein Requiem für Orchester und Erzähler“ verwebt Melodien, Gesänge und Erlebnisse von Frauen und Männern, die Flucht er- und überlebt haben.

Ein erster Schritt zurück ins Leben

Manche waren in ihren Heimatländern als professionelle Musiker tätig, wie der syrische Sänger und Gitarrist Mazen Mohsen. Manche konnten sich künstlerisch nicht frei entfalten, wie Orainab Mashayekhi, die aus dem Iran kommt, wo Frauen nicht als Solosängerinnen auftreten dürfen. Einige sind schon länger in Deutschland, andere erst seit einigen Monaten, wie der Tänzer Samer Tamim aus Syrien, der jetzt in Marbach lebt. Er sei „innerlich tot“ gewesen, sagt er – bis er zu dem Fugato-Projekt gestoßen sei. Ein Bekannter hatte ihn zu den schon weit gediehenen Proben mitgenommen, Samer wurde spontan in die Produktion eingebaut.

Für den 30-Jährigen ist die unverhoffte Bestätigung, mit seiner Kunst in diesem Land geschätzt und eingebunden zu werden, der erste Schritt zurück ins Leben. Auch die 34-jährige Soma Azizi, Kurdin aus dem Iran, die seit vier Jahren in Deutschland lebt, war isoliert und nahe an der Depression, bis sie beim Singen im Fugato-Ensemble eine neue Kraftquelle fand.

Eine kleine Welt als Vorbild für das große Ganze

Der Name Fugato ist sinnfällig. Denn es steckt nicht nur das lateinische Wort „Fuga“ – „Flucht“ darin. In der Musiktheorie bezeichnet „Fugato“ ein Stück, in dem sich verschiedene Stimmen aufeinander beziehen und einander imitieren, ohne dabei ihre Eigenständigkeit zu verlieren. So, wie es auch die Mitglieder des Fugato-Ensembles praktizieren. „Es gibt so viele Klänge und Arten, Musik zu machen. Oft bleibt es nur ein Slogan. Aber Fugato zeigt, welchen großartigen kulturellen Schatz Migration mit sich bringt“, beschreibt der Gitarrist, Arrangeur und Komponist Alon Wallach das musikalische Zusammenwirken. Wallach kommt aus Israel, lebt seit Jahren in Stuttgart, ist auch am Stadtjubiläumsprojekt „Ludwigsburg – Lieder einer Stadt“ beteiligt. Unter seiner Leitung treffen sich die Fugato-Beteiligten seit Beginn des Jahres regelmäßig in der Ludwigsburger Friedenskirche.