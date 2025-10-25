Drei Wochen nach der Trauung macht sie es offiziell: Carly Rae Jepsen (39) hat geheiratet. Gegenüber der US-"Vogue" verrät die Sängerin Details zu ihrer Hochzeit mit Musikproduzent Cole Marsden Greif-Neill (40), der unter dem Künstlernamen Cole M.G.N. bekannt ist. Die Feier fand am 4. Oktober im Chelsea Hotel in New York statt - einer Location mit besonderer Bedeutung für das Paar.

"Wir wussten, dass wir einen Ort wollten, der uns etwas bedeutet, und das Chelsea Hotel war jedes Mal, wenn wir in New York waren, ein zweites Zuhause", erzählt Jepsen der Zeitschrift. Als Künstlerin habe sie die ikonische Geschichte des Hotels, in dem einst legendäre Musiker lebten, besonders gereizt. Für die Planung hatten sie und Cole wöchentliche Dates, um alle Details durchzusprechen: "Auf diese Weise war es immer nur lustig und nie zu viel auf einmal."

"Präsent und entspannt zu sein war der Schlüssel"

100 Gäste nahmen dann an der Zeremonie im Bard Room des Hotels teil. Jepsens Tante und Onkel führten die Trauung durch. "Präsent und entspannt zu sein war der Schlüssel für uns beide", sagt die Sängerin. Sie habe gewollt, dass die Hochzeit sich romantisch und voller Emotionen anfühlt. Die Familie sprach deshalb darüber, wie sie sich kennengelernt hatten und das Paar las persönliche Gelübde füreinander vor.

Tränen habe es aber trotz all der Emotionen nicht gegeben - die Energie sei einfach "leicht und freudig" gewesen. "Nichts wird den Moment übertreffen, als wir uns zum ersten Mal in die Augen schauten und um ehrlich zu sein, konnten wir in der ersten Hälfte der Zeremonie niemand anderen sehen", schwärmt die "Call Me Maybe"-Interpretin weiter.

Nach der Zeremonie ging es weiter zum Dinner und zur Cocktailparty. Als Gastgeschenk, das mit dem Chelsea und ihrer persönlichen Geschichte verbunden ist, wählte das Paar Bücher, Lesezeichen wiesen die Gäste zu ihren Plätzen. Jepsens Freunde überraschten mit musikalischen Einlagen. "Dieser Tag war eine Ausnahme. Er war besser als unsere kühnsten Träume. Wir fühlten uns während der gesamten Feier miteinander verbunden, was für uns sehr wichtig war", resümiert sie.

Zwei Brautkleider für einen besonderen Tag

Auch auf Instagram teilt Carly Rae Jepsen Einblicke in ihren großen Tag. Auf den Aufnahmen, die sie unter anderem in den Straßen New Yorks, beim Eis essen und im Hotelzimmer zeigen, sind ihre beiden Brautkleider zu sehen: Ein strukturiertes, trägerloses Korsagenkleid mit drapiertem Rock des australischen Designers Toni Maticevski und ein luftiges, gestuftes Kleid von Danielle Frankel. Zu beiden Looks trug sie Perlenohrringe, die ihre Mutter angefertigt hatte. "Wir versuchten, schwanger zu werden, also wollte ich auch ein alternatives Kleid, das viel fließender war, das ich für die Zeremonie eintauschen oder einfach zum Tanzen wechseln konnte", erklärt Jepsen zu ihrer Wahl.

Der Bräutigam trug einen cremefarbenen Anzug von Husbands aus Paris und Schuhe von Gucci. Die Fotos dokumentieren unter anderem Details wie die Wildblumen-Dekoration und die ausgelassene Stimmung bei der Feier. Zu den Hochzeitsbildern schreibt Jepsen: "Ehemann. Das fühlt sich gut an zu sagen. New York City, 4. Oktober. Lieblingstag meines Lebens."

Von Songwriting-Partnern zu Eheleuten

Carly Rea Jepsen und Cole M.G.N. lernten sich im Mai 2021 bei einer Songwriting-Session kennen. Zunächst arbeiteten die Musikerin und der sechsfache Grammy-Gewinner als Freunde und Kollegen zusammen, 2022 wurden sie schließlich ein Paar. Im September 2024 verlobten sie sich während eines einmonatigen Europa-Urlaubs in Umbrien, wie Jepsen zu Pärchenfotos mit ihrem Verlobungsring auf Instagram bekannt gab.