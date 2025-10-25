Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen hat ihren Partner, den Musikproduzenten Cole M.G.N., geheiratet. Die Zeremonie vor 100 Gästen fand Anfang Oktober im historischen Chelsea Hotel in New York statt.
Drei Wochen nach der Trauung macht sie es offiziell: Carly Rae Jepsen (39) hat geheiratet. Gegenüber der US-"Vogue" verrät die Sängerin Details zu ihrer Hochzeit mit Musikproduzent Cole Marsden Greif-Neill (40), der unter dem Künstlernamen Cole M.G.N. bekannt ist. Die Feier fand am 4. Oktober im Chelsea Hotel in New York statt - einer Location mit besonderer Bedeutung für das Paar.