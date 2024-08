Musikpreise: MTV Video Music Awards: Taylor Swift führt bei Nominierungen

Los Angeles - Pop-Superstar Taylor Swift geht auch in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zehn Nominierungen, darunter in den Sparten Video, Künstler und Song des Jahres, führt die 34-Jährige die Kandidatenliste an. Im vorigen September hatte die Sängerin ("Anti-Hero") bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV neun der begehrten Trophäen abgeräumt.

Jetzt bringt ihr der Song "Fortnight" aus dem Album "The Tortured Poets Department" die meisten Nominierungen ein. Davon profitiert auch der Rapper Post Malone, den Swift für den Song an Bord holte. Durch die Zusammenarbeit mit Swift an dem Hit-Song und durch seine Kollaboration mit Country-Star Morgan Wallen für "I Had Some Help" ist Post Malone nun mit neun Nominierungen im Rennen.

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso") und Eminem ("Houdini") haben je sechs Gewinnchancen, gefolgt von SZA und Megan Thee Stallion mit je fünf Nominierungen. Hoffnung auf Preise können sich zudem unter anderem Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Teddy Swims, Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla und GloRilla machen.

In der Top-Sparte Video des Jahres treten Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem, SZA und Taylor Swift ft. Post Malone gegeneinander an.

Die Trophäen-Show soll am 10. September im US-Bundesstaat New York stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält.