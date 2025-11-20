Musikpreise: Lainey Wilson holt Country-Preis als Entertainer des Jahres

Lainey Wilson steht bei der Vergabe der CMA-Country-Preise nicht nur als Gastgeberin auf der Bühne, sie räumt gleich auch drei Trophäen ab, darunter den Spitzenpreis.
Nashville - Country-Sängerin Lainey Wilson (33) wurde bei der Vergabe der CMA-Country-Preise zum "Entertainer des Jahres" gekürt. Dabei setzte sich die Sängerin gegen die männliche Konkurrenz von Luke Combs, Cody Johnson, Chris Stapleton und Morgan Wallen durch. Wilson holte zudem die Preise in den Sparten "Beste Sängerin" und für Album des Jahres ("Whirlwind"). Die beliebte Sängerin dominierte die Country-Nacht in Nashville, denn sie stand auch als Gastgeberin pausenlos auf der Bühne.