Musikpreise: Grammys würdigen Opfer der Brände in Los Angeles

Viele Künstler erinnern an die verheerenden Folgen der Feuer. Während der TV-Gala des Musikpreises bekamen lokale Einzelhändler kostenlose Werbezeit.











Los Angeles - Die Grammy-Produzenten erinnern in vielen Momenten an die Opfer der Waldbrände in Los Angeles. Während der TV-Gala bekommen betroffene lokale Einzelhändler kostenlose Werbezeit im US-Fernsehen, sagte Moderator Trevor Noah zu Beginn. Dazu zählte beispielsweise ein kleines Bekleidungslabel. Im Werbespot eines Blumengeschäfts war zudem Sängerin Doja Cat zu sehen.