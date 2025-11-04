Musikpreise: Die Nominierten für die 1Live-Krone stehen fest

Wer prägte mit seiner Musik den Soundtrack des Jahres 2025 besonders? Der WDR-Radiosender 1Live hat fast 50 Musiker und Songs nominiert - und fragt nun das Publikum nach seinen Favoriten.
Bielefeld/Köln - Einen Monat vor der Verleihung des Musikpreises 1Live-Krone können Hörerinnen und Hörer über ihre beliebtesten Musiker und Songs 2025 abstimmen. In insgesamt neun Publikumskategorien stehen die Nominierten fest, die am 4. Dezember auf eine der begehrten Trophäen hoffen können, wie der WDR mitteilt.