Musikpreis: Charli xcx und die Beatles für Brit Awards nominiert

Sängerin Charli xcx führt die Nominierungsliste der Brit Awards an, geht unter anderem als Künstlerin des Jahres sowie für das beste Album des Jahres ins Rennen. Auch in einem Hollywoodfilm könnte der Star der Stunde in Kürze zu sehen sein.

Neben den Oscars sind am 23. Januar auch die Nominierungen für die Brit Awards bekannt geworden. Sängerin Charli xcx (32), die im vergangenen Jahr riesige Erfolge mit ihrem sechsten Studioalbum "brat" feierte, geht mit fünf Nominierungen ins Rennen um den begehrten Musikpreis. Die 32-Jährige hat unter anderem in den Kategorien Album des Jahres und Künstlerin des Jahres Preischancen. Ihr mit Billie Eilish (23) aufgenommener Track "Guess" ist als Song des Jahres nominiert.

Nominierung für Beatles-Song "Now and Then"

Auch die Beatles veröffentlichten zuletzt neue Musik. Für "Now and Then" wurde per KI ein zuvor nicht nutzbarer Vocal-Track von John Lennon (1940-1980) isoliert und mit einem Gitarrensound George Harrisons (1943-2001) vermischt, der in den 1990er Jahren entstanden war. Bei den Brit Awards steht der Nummer-eins-Hit jetzt in der Auswahl als Song des Jahres. Die erste Brit-Awards-Nominierung der Fab Four seit 1977.

Lesen Sie auch

Ebenfalls Chancen auf einen Brit Awards können sich The Cure ausrechnen. Ihr Album "Songs of a Lost World", der erste Langspieler der britischen Goth-Gruppe um Robert Smith (65) seit 16 Jahren, ist als Album des Jahres nominiert, The Cure zudem als Gruppe des Jahres sowie in der Kategorie Alternative/Rock Act.

Unter den internationalen Künstlern tummeln sich bei den Brit Awards indes die größten Namen der Popwelt. Hier sind Beyoncé (43), Taylor Swift (35), Sabrina Carpenter (25), Chappell Roan (26) und Billie Eilish nominiert.

Die 45. Ausgabe der Brit Awards findet am 1. März in der Londoner O2-Arena statt. Komiker Jack Whitehall (36) führt durch den Abend.

Filmhauptrolle für Charli xcx?

Die für fünf Brit Awards nominierte Charli xcx streckt ihre Fühler indes zunehmend auch in Richtung der Filmkunst aus. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, soll die Sängerin die Hauptrolle in "The Moment" spielen, einem Film, zu dem sie selbst die Idee gehabt haben soll.

Details zu Handlung oder Genre werden in dem Bericht nicht genannt. Fotograf Aidan Zamiri soll Regie führen. Den weltweiten Vertrieb übernimmt das renommierte Indie-Studio A24, das in den vergangenen Jahren im Arthouse-Segment riesige Erfolge feierte und für kreative Freiheit und Wagemut gerühmt wird.