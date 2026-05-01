9 Die Lokalmatadore von Timewarp füllen mit Rockmusik den Rathaus-Innnhof. Foto: Gottfried Stoppel

Bei bestem Feierwetter ist der beliebte Fellbach-Hopf über die Bühne gegangen – und hat tausende Menschen zum Tanz in den Mai gelockt. Wir haben die Bilder zur Livemusik-Nacht.











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Bei bestem Feierwetter ist unterm Kappelberg der beliebte Fellbach-Hopf über die Bühne gegangen und hat einmal mehr tausende Menschen zum Tanz in den Mai gelockt. Geboten war Live-Musik von Ska bis Afro-Beats in 13 Locations, Shuttle-Busse übernahmen den Transfer der Nachtschwärmer zwischen den verschiedenen Bühnen. Dass der Preis für den Hopfbändel bei der vom Fellbacher Stadtmarketing organisierten Musik- und Kneipennacht moderat erhöht worden war – an der Abendkasse kostete der Eintritt in diesem Jahr 15 Euro – tat dem Andrang keinen Abbruch. Besonders dicht gedrängt stand das Publikum wie gewohnt beim Weingut Heid und beim Auftritt von Timewarp im Rathaus-Innenhof, vor dem Großen Haus in Schmiden sorgten die TSV-Fußballer für eine große Kulisse.