Der legendäre Musikmanager Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Nach Bekanntwerden seines Todes würdigten zahlreiche Weggefährten den Mann, der die Karrieren von Bruce Springsteen, Alicia Keys und vielen anderen prägte.

Die Musikbranche verliert eine ihrer prägendsten Figuren: Clive Davis ist am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Den Tod bestätigte seine langjährige Sprecherin Aliza Rabinoff. Davis sei "friedlich an einer altersbedingten Erkrankung im Kreis seiner Familie und seiner Liebsten" gestorben.

Davis zählte über Jahrzehnte zu den einflussreichsten Managern des Musikgeschäfts. Von 1967 bis 1973 stand er an der Spitze von Columbia Records, später gründete er das Label Arista Records und im Jahr 2000 J Records. Auf diesem Weg nahm er Künstlerinnen und Künstler wie Aretha Franklin, Patti Smith, Dionne Warwick, Alicia Keys und Maroon 5 unter Vertrag. Er begleitete zudem unter anderem die Karrieren von Janis Joplin, Carlos Santana, Barbra Streisand und Whitney Houston. In den sozialen Medien haben sich bereits zahlreiche Musikstars von Davis verabschiedet.

Springsteen: "Er hat mein Leben verändert"

Zu den Ersten, die öffentlich Abschied nahmen, gehörte Bruce Springsteen, den Davis einst für Columbia Records verpflichtet hatte. "Wir trauern um den großartigen Plattenmann und engen Freund Clive Davis", schrieb der Musiker in einem Instagram-Post. Mit 22 Jahren habe Davis sein Leben verändert, als er ihn unter Vertrag nahm. Er habe ihn als unbekannten Newcomer mit demselben Respekt behandelt wie später zu Zeiten seines Ruhms.

Würdigungen von Santana bis Manilow

Auch Carlos Santana meldete sich zu Wort und nannte Davis einen "Visionär". Er habe "das Ungreifbare hören können, bevor es andere überhaupt sehen konnten". Er habe von Anfang an an Santana geglaubt, "und Jahre später glaubte er erneut an uns. Diese Art von Vertrauen ist ein wunderbarer Segen, und dafür werde ich immer dankbar sein."

Barry Manilow erinnerte in einer Instagram-Story an eine fünf Jahrzehnte währende Zusammenarbeit und betonte, für Davis sei es nie nur ein Geschäft gewesen, sondern Familie. Alicia Keys, die bei J Records groß wurde, teilte in einer Instagram Story ein gemeinsames Foto der beiden und fügte ein Herz und eine weiße Taube als Emoji an. Ursprünglich hatte der Account "aliciakeysworld" das Bild veröffentlicht, zu dem geschrieben stand: "An Clive Davis, den Visionär, der Träume in die Realität verwandelte und weltweit unauslöschliche Spuren in der Musik und im Leben der Menschen hinterlassen hat."

Sängerin Patti Smith, lange Zeit bei Arista unter Vertrag, dankte ihm dafür, an sie geglaubt und ein halbes Jahrhundert lang an ihrer Seite gestanden zu haben. Songwriterin Diane Warren verglich den Verlust mit dem Tod ihres Vaters: Davis zu verlieren fühle sich an, als würde sie ihren eigenen Vater verlieren. "Weil du für mich immer zur Familie gehört hast."

Weitere Reaktionen kamen unter anderem von Def-Jam-Mitgründer Russell Simmons oder Musiker und Schauspieler Harry Connick Jr., der Davis als "Giganten der Musikindustrie" bezeichnete.