Der legendäre Musikmanager Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Nach Bekanntwerden seines Todes würdigten zahlreiche Weggefährten den Mann, der die Karrieren von Bruce Springsteen, Alicia Keys und vielen anderen prägte.
Die Musikbranche verliert eine ihrer prägendsten Figuren: Clive Davis ist am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Den Tod bestätigte seine langjährige Sprecherin Aliza Rabinoff. Davis sei "friedlich an einer altersbedingten Erkrankung im Kreis seiner Familie und seiner Liebsten" gestorben.