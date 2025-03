Musiklegende feiert Geburtstag: AC/DC-Star wird 70: Angus Young ist kein gewöhnlicher Rockstar

Angus Young (70) erlebte alle Phasen von AC/DC mit: Von "High Voltage" bis "Power Up". Heute ist er das einzig verbleibende Urgestein der Band, das noch immer mit ihr die Bühnen der Welt rockt - und das natürlich in seiner ikonischen Schuluniform. Aber nicht nur diese wurde zum Markenzeichen des Musikers, der mit den Hardrockern Hits wie "Thunderstruck" und "You Shook Me All Night Long" schuf. Auch die für ihn ikonischen Gibson-SG-Gitarren dürfen nicht fehlen. Die legte ihm sein Bruder und AC/DC-Mitbegründer Malcolm Young (1953-2017) einst ans Herz.

Musikalisches Talent lag in der Familie

Ruhig war es im Hause Young wohl nie: Angus Young wurde am 31. März 1955 in Glasgow als jüngstes von acht Kindern geboren. Als er acht Jahre alt war, zogen seine Eltern nach Australien um. Dort sollte er später mit Malcolm die legendäre Hardrock-Band ins Leben rufen. Aber nicht nur sie waren an Musik interessiert. Ihr Bruder George (1946-2017) gründete die Rockgruppe The Easybeats mit, ihr Bruder Alexander (1938-1997) war Teil der britischen Band Grapefruit.

Angus Youngs eigene Musikleidenschaft zeigte sich zunächst nicht auf einer Gitarre, sondern auf einem Banjo, das er mit sechs Saiten spielte. Später wechselte er zu den SG-Gitarren von Gibson, die im heute noch treue Dienste erweisen. Zu dem Modell brachte ihn sein Bruder Malcolm, wie er im Interview mit dem "guitar"-Magazin erklärte. Dieser habe ihn zu einem Gitarrenladen mit dem Appell geschickt, unbedingt die Gibson SG zu testen. Sofort habe er gemerkt, wie leicht sie zu spielen war, und zeigte sich "überglücklich" von seinem Kauf.

Angus Young glaubte nicht an das Bestehen von AC/DC

Im November 1973 rief Angus Young dann mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder AC/DC ins Leben. Um sich versammelten sie Schlagzeuger Colin Burgess (1946-2023) und Bassist Larry Van Kriedt (70), als Sänger gewannen sie Dave Evans (71) für sich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Am Silvesterabend desselben Jahres gaben sie ihr erstes Konzert in einem Club in Sydney. 1974 veröffentlichten sie ihre erste Single "Can I Sit Next To You Girl", wenige Monate später ersetzten sie nach Streitigkeiten Dave Evans mit Bon Scott (1946-1980). 1975 hatten sie genug Material für zwei Alben gesammelt, die sie nur in Australien veröffentlichten. Ein Jahr darauf erschien ihr erstes Werk "High Voltage" auch international, wenig später folgte "Dirty Deeds Done Dirt Cheap".

"Highway To Hell" markierte 1979 bereits ihr letztes Album mit Bon Scott, das gleichzeitig zu ihrem bislang größten, weltweiten Erfolg wurde. An diesen hatte Angus Young zu Beginn nicht geglaubt. "Am Anfang dachten wir immer, wir könnten froh sein, wenn wir die erste Woche überstehen!", so der Leadgitarrist im "Guitar World"-Interview.

Große Verluste in seinem Leben

1980 musste Angus Young einen ersten, schweren Verlust hinnehmen. Er und seine Bandkollegen trauerten um ihren Sänger mit seiner unverkennbar hohen Stimme, der mit nur 33 Jahren verstorben war. Der Tod von Bon Scott sei "ein Schock" für alle gewesen, erzählte Angus Young in einer Apple-Radioshow mit Zane Lowe. Dass die Gruppe nicht daran zerbrach, war wohl vor allem Malcolm Youngs Verdienst. Er sei derjenige gewesen, der "die Sache zusammengehalten hat".

Zu seinem Bruder Malcolm hatte Angus Young eine besonders enge Verbindung. In Interviews betonte Angus immer wieder Malcolms Talent an der Gitarre - obwohl er selbst der Leadgitarrist war. Im Interview mit dem "Guitar Player"-Magazin erklärte er: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf diesem Gebiet das kann, was er macht. Er spielt sehr sauber; er spielt sehr hart. Es ist ein Angriff. Jeder, der ihn sieht oder etwas über Gitarren weiß, kann das erkennen." Ihn könne er nur kopieren, nicht aber seine Rolle füllen.

Dessen Tod war für Angus Young der zweite Verlust innerhalb der Band. 2017 starb Malcolm Young nach langer Demenz mit 64 Jahren. "Ich glaube, das Schwerste war nicht so sehr der Abschied, denn das war eine Art Ende, wissen Sie - die Erleichterung", erklärte Angus Young 2020 gegenüber 60 Minutes Australia. "Der Verfall, das ist der harte Teil, denn man kannte ihn, und dann zu sehen, dass er nicht mehr da war."

Der Verlust kam wenige Wochen nach dem Tod ihres Bruders George, der im Oktober 2017 im Alter von 70 Jahren starb. 2019 trauerten die Youngs zudem um Margaret, die einzige Schwester im Bunde und Namensgeberin der Band. Die Aufschrift AC/DC (Abkürzung für Wechselstrom/Gleichstrom) auf ihrer Nähmaschine soll Angus und Malcolm Young inspiriert haben. Margaret, George und Malcolm hinterließen "ein großes Loch in mir", sagte Angus Young im Interview mit dem "RND". Doch auch nach dem Tod seien seine Geschwister noch Teil seines Lebens. "Sie sind bei mir. Es klingt verrückt, aber ich führe immer noch Gespräche mit ihnen", erklärte er in Bezug auf seine Brüder.

Angus Young inspirierte Slash

Seine Geschwister im Geiste, führte Angus Young die Band fort. Den Humor verlor er während seiner Karriere und der schwierigen Zeiten nicht. "Ich habe es satt, dass die Leute sagen, wir hätten elf Alben gemacht, die genau gleich klingen, während wir in Wirklichkeit zwölf Alben gemacht haben, die genau gleich klingen", wird er unter anderem von Tom Morello (60) zitiert.

Mittlerweile umfasst der AC/DC-Katalog schon 18 Alben. Mit dem bislang letzten ("Power Up") verbrachten sie mit Unterbrechungen fünf Wochen auf dem ersten Platz der deutschen Charts. Das ist wohl auch Angus Youngs Verdienst. Die Rocklegende wurde wiederholt für seine Fingerfertigkeiten auf der Gitarre ausgezeichnet. 2023 wählte die US-Ausgabe des "Rolling Stone"-Magazins ihn an der Seite von Malcolm in die Top 40 der 250 besten Gitarristen aller Zeiten. Schon 2006 erhielt er zudem den "Legend"-Award der Musikzeitschrift "Kerrang!". Aber auch von anderen Musikgrößen erhält er viel Respekt. So zählt ihn unter anderem Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash zu seinen größten Inspirationsquellen. Wie er "Ultimate Guitar" zufolge in einem Radiointerview verriet, habe er Youngs "Gitarrenstil schon immer geliebt".

Kein Alkohol, keine Drogen

Ein klassischer Rocker ist Angus Young jedoch nicht. Nach seinen Teenagerjahren schwor er dem Alkohol ab, stattdessen bevorzugt er Tee. An Drogen soll er nie interessiert gewesen sein. Und auch in seinem Liebesleben ging es selbst früher offenbar gemäßigt zu. "In den Anfangszeiten sagten alle meine Freunde zu mir: 'Du triffst doch bestimmt jede Menge Mädchen...' Nun ja, ich habe viele Mädchen kennengelernt, aber keine wollte mit mir nach Hause gehen", so Young im "Guitar World"-Interview. "Wegen der Schuljungen-Uniform haben einige Frauen versucht, mich zu bemuttern - sie denken, ich sei süß, weil ich so klein bin", erklärte er.

Auf die große Liebe musste er jedoch nicht verzichten. Seit 1980 ist er mit der Niederländerin Ellen van Lochem verheiratet, ihre Ehe halten sie aus der Öffentlichkeit fern. Ohne einen anderen Musiker hätten sie sich aber wohl nie kennengelernt. Der ehemalige Whitesnake-Gitarrist Adrian Vandenberg (71) erzählte im "White Line Fever"-Podcast, Ellen van Lochem sei eine Freundin von ihm gewesen. Als er mit seiner Band Teaser für AC/DC eine Show öffnete, habe er sie auf ihren Wunsch hin auf die Gästeliste gesetzt. Wenige Wochen später habe sie ihn angerufen und gesagt: "Rate mal, wo ich bin? Sie war in Paris oder so, und ein Jahr später waren sie verheiratet."