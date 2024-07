Musikfeuerwerk im Blühenden Barock: Früherer Start wegen EM-Spiel

1 Am Samstag werden zur Musik von Giacomo Puccini Feuerwerksraketen in den Ludwigsburger Nachthimmel geschossen. Foto: Werner Kuhnle

Die Feuerwerker müssen umplanen: Weil am Samstagabend die Niederlande gegen die Türkei spielen, sollen die Raketen schon zwanzig Minuten früher starten.











Am Samstag findet im Blühenden Barock das traditionelle Musikfeuerwerk statt, zu dem diesmal Musik von Giacomo Puccini ertönt. Und es gibt weitere Neuerungen. Weil das Blüba 70-Jahr-Jubiläum feiert, gibt es außer den klassischen Leuchtraketen eine kleine Lasersequenz, empfiehlt der Feuerwerks-Chef Markus Katterle: „Dabei werden einige Grafiken aus 70 Jahren Blüba an die Kastanienreihe am Haupteingang projiziert.“