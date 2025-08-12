Musikfest in Markgröningen: Gastmusiker aus Japan stehen auf der Bühne – und in der Küche

Die Stadtkapelle Hamamatsu aus Japan ist zu Gast beim Internationalen Musikfest des Musikvereins Stadtkapelle Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Gefeiert wird von 15. bis 18. August.
Der Begriff „International“ wird beim internationalen Musikfest des Musikvereins Stadtkapelle wirklich groß geschrieben. Die musikalischen Gäste kommen dieses Mal aus Japan – und werden nicht nur auf der Bühne stehen, sondern das kulinarische Angebot mit selbstgemachten japanischen Spezialitäten bereichern. Von Freitag, 15. August, bis Montag, 18. August, wird auf dem Festplatz und auf dem Marktplatz musiziert und gefeiert.