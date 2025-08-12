Musikfest in Markgröningen: Gastmusiker aus Japan stehen auf der Bühne – und in der Küche

Die Stadtkapelle Hamamatsu aus Japan ist zu Gast beim Internationalen Musikfest des Musikvereins Stadtkapelle Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Gefeiert wird von 15. bis 18. August.

Der Begriff „International“ wird beim internationalen Musikfest des Musikvereins Stadtkapelle wirklich groß geschrieben. Die musikalischen Gäste kommen dieses Mal aus Japan – und werden nicht nur auf der Bühne stehen, sondern das kulinarische Angebot mit selbstgemachten japanischen Spezialitäten bereichern. Von Freitag, 15. August, bis Montag, 18. August, wird auf dem Festplatz und auf dem Marktplatz musiziert und gefeiert.

Ein echter Kraftakt für den Verein, dessen Mitglieder mit vollem Eifer in den Vorbereitungen stecken. Von den mehr als 70 Gastkapellen, die beim Musikfest bereits aufgetreten sind, haben die Gäste aus der japanischen Großstadt Hamamatsu den weitesten Anreiseweg. „Unsere Dorothea Füssel hat extra einen Kontakt zur Deutsch-japanischen Gesellschaft in Stuttgart aufgenommen, damit wir für unsere Gäste ein paar Dolmetscher haben“, berichtet der Vorsitzende Alexander Mandel.

Selbst die Speisekarte ist international

Selbst die Speisekarte hat einen internationalen Anstrich erhalten: Sämtliche Gerichte wurden ins Japanische übersetzt und stehen zweisprachig auf der Karte. „Das war gar nicht so leicht“, sagt die Sprecherin des Musikvereins, Christiane Liebing. Viele der Begriffe gebe es schlicht nicht im Japanischen, weshalb auch die menschlichen Dolmetscher nicht viel hätten weiterhelfen können. „Ich habe daher mit mehreren Übersetzungsprogrammen gearbeitet und die Übersetzung des einen Programms vom anderen rückübersetzen lassen, um nachzuprüfen, ob das überhaupt stimmen kann.“ Oft war das nämlich nicht der Fall, da wurde aus der Schweinshaxe schnell eine Schweinelende oder aus dem Flammkuchen ein kleines Küchlein.

Einen kulinarischen Höhepunkt bilden die Angebote am japanischen Abend am Sonntag von 18 bis 21 Uhr. Dann werden nämlich original japanische Gerichte serviert – selbst zubereitet von den Gästen aus Japan. Dann gibt es Mitarashi-Knödel – kleine Teigtaschen aus Reismehl – und gebratene Nudeln, außerdem japanischen Sake.

Von Blasmusik bis Partyband

Der Kontakt zur Stadtkapelle Hamamatsu besteht schon seit mehreren Jahrzehnten und entstand über den Markgröninger Stadtmusikdirektor Georg ter Voert, der Verbindungen in die Stadt hatte. 1989 waren die Musikerinnen und Musiker aus Japan zum ersten Mal in Markgröningen zu Besuch, zuletzt 2005.

Außer der Stadtkapelle Hamamatsu spielen natürlich auch die Gastgeber selbst. Außerdem hat der Trommler- und Pfeifenkorps die Einladung aus Markgröningen angenommen. DJs und die Partyband Knutschfleck sorgen in den Abendstunden für Stimmung.

Das Programm

Das Wochenende

Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr im Festzelt auf dem Festplatz beim Markgröninger Abend mit Musik und dem Fassanstich durch Bürgermeister Jens Hübner. Am Samstag findet um 18 Uhr das internationale Konzert auf dem Marktplatz statt, um 22 Uhr steigt eine Party im Festzelt mit der Band Knutschfleck. Der Sonntag wird musikalisch besonders bunt: Nach dem Gottesdienst im Zelt (10.30 Uhr) spielen über den Tag verteilt die Stadtkapelle Markgröningen mit ihren unterschiedlichen Besetzungen und die Stadtkapelle Hamamatsu, zudem Gastmusiker aus Strauch, Tamm und Unterriexingen.

Mallorca-Party am Montag

Am Montag, 18. August, wird es noch mal so richtig laut: ab 19 Uhr mit der Mallorca-Party mit den DJs Frenzy, Robin, Carolina und anderen. Am Mittag startet bereits um 11.30 Uhr das Göckelesessen.