Musikfest in Fellbach: Stromgitarren zum Feierabendschorle

1 Beste Stimmung garantiert: „Live im Park“ auf dem Guntram-Palm-Platz Foto: Stadtwerke/Hartung

Die Stadtwerke Fellbach starten vor der Schwabenlandhalle die vierte Ausgabe ihrer beliebten Reihe „Live im Park“. Immer wieder donnerstags sind insgesamt zehn Bands zu erleben.











Ein Energieversorgungsunternehmen, das sich mit Wasser, Gas oder Strom auskennt, weiß doch bestimmt auch über die Wirkung von Stromgitarren Bescheid. Und tatsächlich ist das Pop- und Rockwissen bei den Stadtwerken Fellbach so ausgeprägt, dass an diesem Donnerstag die beliebte Reihe „Live im Park“ in ihre nächste Sommersaison startet.