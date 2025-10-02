Musikjournalist Rob Sheffield spricht im Interview über das Erfolgsgeheimnis von Taylor Swift und über die Besonderheiten ihres neuen Albums. Zudem erklärt er, warum die Fans ihren Verlobten Travis Kelce an ihrer Seite "lieben".
US-Musikjournalist Rob Sheffield (59) beschäftigt sich in seinem Buch "Heartbreak is the National Anthem - Wie Taylor Swift die Popmusik neu erfand" (aus dem Englischen übersetzt von Felix Grünspan und Ska Radczinski, 224 Seiten, Penguin Verlag, 18,00 Euro) mit dem größten Popstar unserer Zeit. Er nimmt die Leser mit auf eine Reise durch Swifts musikalische Entwicklung und ihre berühmten "Eras". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der Musikexperte, was die Sängerin und ihr Songwriting so besonders macht und warum sie einer ganzen Generation von Künstlerinnen die Türen geöffnet hat.