Musikersohn wurde sieben Jahre alt: Drake schmeißt SpongeBob-Geburtstagsparty für seinen Sohn Adonis

Drake (37) hat zum Geburtstag seines Sohnes Adonis Graham eine große Mottoparty organisiert. Der Nachwuchs des Rappers wurde bereits am Freitag (11. Oktober) sieben Jahre alt. Den Eintritt in das neue Lebensjahr feierten die beiden auf einer Party, auf der die kultige Zeichentrickserie "SpongeBob Schwammkopf" im Mittelpunkt stand. Ein Instagram-Post des Rappers vom Sonntag (13. Oktober) zeigte ihn und seinen Nachwuchs vor einer für die Serie typischen Kulisse.

Unterwasser posierte das Vater-Sohn-Duo in der Welt von Bikini Bottom vor Quallen und blumenförmigen Wolken. Über ihnen prangte statt des Serientitels der Schriftzug "Adonis' 7. Geburtstag", der jedoch in der Schriftart der Kinderserie gehalten war. Während sich die beiden auf dem ersten Foto cool gaben, strahlten sie auf dem zweiten Schnappschuss in die Kamera. Passend zur liebenswerten Hauptfigur der Kinderserie trug Adonis ein gelbes Sweatshirt. "Großer Mann", schrieb Drake zu den süßen Bildern.

Harmonisches Co-Parenting

Der Kanadier bekam seinen Sohn mit der französischen Künstlerin Sophie Brussaux (35), mit der er im Januar 2017 kurz liiert gewesen sein soll. Ursprünglich bestritt der Musiker, der Vater zu sein, teilt sich jedoch mittlerweile mit der Mutter das Sorgerecht und sprach mehrfach über ein mittlerweile harmonisches Miteinander der Patchwork-Familie.