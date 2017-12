Musikerkennung Apple kauft Smartphone-App „Shazam“

11. Dezember 2017

Die App „Shazam“ war als eine der ersten Anwendungen im Apple App Store verfügbar. Foto: Shazam

Songs erkennen mit dem Smartphone: Apple soll „Shazam“ für 400 Millionen Dollar gekauft haben. Die Anwendung ist ein Klassiker im App Store und wird von einer Milliarde Nutzern weltweit verwendet.

Stuttgart - Apple geht weiter auf Einkaufstour. Am Montag bestätigte der Elektronikkonzern den Kauf der Musikerkennungs-App Shazam. „Wir sind begeistert, dass Shazam und sein talentiertes Team sich Apple anschließen werden“, sagte ein Sprecher gegenüber dem Online-Portal „Techcrunch“, die über die geplante Übernahme bereits in der vergangenen Woche berichtet hatten. Nun muss noch die US-Kartellbehörde darüber entscheiden, ob der Deal endgültig abgeschlossen werden darf. Der Kaufpreis soll 400 Millionen Dollar betragen, offiziell ist der Betrag jedoch nicht bestätigt worden.

„Shazam“ ist eine App, die Musik erkennt. Die Nutzer müssen dafür die App starten, auf das Logo tippen und das Mikrofon ihres Smartphones in die Richtung des Lautsprechers halten, der den unbekannten Song abspielt. „Shazam“ gleicht die Wellenform des aufgenommenen Musikfetzens mit den Liedern in der Datenbank ab und zeigt dem Nutzer an, welchen Song er gerade hört.

Außerdem erscheint bei einer erfolgreichen Lied-Erkennung eine Liste mit Online-Anbietern wie iTunes und Spotify, bei denen das Lied als Download oder Stream angeboten wird. Für den Konzern aus Cupertino könnte die Übernahme eine Chance sein, seinen Musikstreaming-Dienst Apple Music prominenter innerhalb der App zu platzieren und die Mitbewerber auszusperren. Mit 27 Millionen Abonnenten liegt Apple Music deutlich hinter dem Rivalen Spotify mit rund 60 Millionen Nutzern zurück.

App lässt sich mit Apple-Sprachassistent Siri steuern

„Shazam“ ist eine der ältesten und populärsten Anwendungen im App Store. Seit 2008 wird die App dort angeboten. Nach Angaben der Entwickler nutzen mittlerweile rund eine Milliarde Menschen die App auf Android-Telefonen und Apple-Geräten. Bereits jetzt lässt sich die App mit dem Apple-Sprachassistenten Siri steuern.

Geld verdienen die Entwickler von „Shazam“ unter anderem damit, dass Unternehmen sich mit Fernsehspots einkaufen können – und über die App direkt mit den Zuschauern im Wohnzimmer verbunden werden. Denn neben Musik scannt „Shazam“ auch den Ton von TV-Sendungen und Werbespots. Wer sein Smartphone zum richtigen Zeitpunkt aktiviert und der Fernsehton aufzeichnet, dem werden über „Shazam“ zusätzliche Produktinformationen oder Gewinnspiele auf dem Smartphone angezeigt.