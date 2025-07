Musikerin verlor bereits ihre Eltern: Sängerin Stefanie Hertel trauert um ihre Schwägerin

1 Trauer bei Stefanie Hertel: Die Schlagermusikerin musste von ihrer Schwägerin Abschied nehmen. Foto: imago/Harald Deubert

Erst vor einem Jahr hat Stefanie Hertel ihren Vater Eberhard Hertel verloren. Jetzt trauert sie um ein weiteres Familienmitglied: Ihre Schwägerin Ines ist gestorben.











Stefanie Hertel (45) trauert um ihre Schwägerin. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, starb Ines Hertel mit nur 51 Jahren an einer Krebserkrankung. Die Frau von Andreas Hertel, dem Bruder der Schlagersängerin, sei im Kreis der Familie beigesetzt worden. "Ines war ein herzensguter Mensch, immer für andere da und hat sich selbst in den Hintergrund gestellt", erinnerte Stefanie Hertel an sie.