Musiker verstarb mit 82 Jahren: Die Seele unseres Sounds: Beach Boys trauern um Brian Wilson

1 Brian Wilson wurde 82 Jahre alt. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Jonathan Alcorn

Die Beach Boys haben sich nach Brian Wilsons Tod mit bewegenden Worten von ihrem verstorbenen Bandkollegen verabschiedet. "Brian war nicht nur das Herz der Beach Boys - er war die Seele unseres Sounds", schreibt die Band.











Nach dem Tod von Brian Wilson am Mittwoch haben die Beach Boys einen emotionalen Abschiedstext an ihren verstorbenen Bandkollegen veröffentlicht. Die legendäre Band würdigte Wilson in einem ausführlichen Statement auf Instagram als musikalisches Genie und den kreativen Motor ihrer Erfolgsgeschichte.