Musiker und Politiker Thorsten Puttenat: Stuttgarts bunter Hund

1 Musiker, Politiker und Bandshirt-Träger: Thorsten Puttenat Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Seit fünf Jahren ist er Stadtrat, Musiker schon immer. Am Samstag beendet Thorsten Puttenat als Teil von Putte und Edgar das „Klinke“-Festival im Merlin. Wer ist der Tausendsassa, den in Stuttgart (fast) alle kennen?











Für viele in der Stuttgarter Innenstadt ist Thorsten Puttenat einfach Putte: Jeder kennt ihn, und er ist sehr sichtbar. Zuletzt grüßte er für die Stadtisten erfolgreich von Wahlplakaten, am 31. August spielt er wie fast jedes Jahr zum Abschluss des „Klinke“-Festivals mit Putte & Edgar im Kulturzentrum Merlin. Wer also ist Thorsten Puttenat?