Harry Styles (32) stellt sich einer neuen Herausforderung - diesmal nicht als Sänger, sondern als Festivalchef. Der britische Popstar wird das diesjährige Meltdown Festival im Londoner Southbank Centre kuratieren, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Grammy-Gewinner tritt damit in die Fußstapfen prominenter Vorgänger: In den vergangenen Jahrzehnten hatten unter anderem David Bowie, Patti Smith, Yoko Ono und zuletzt Little Simz das renommierte Festival gestaltet.

Jubiläumsjahr für das Southbank Centre "Mein Ziel als Kurator ist es, die Musik und Kunst, die ich liebe, mit anderen zu teilen und die reiche Geschichte des Veranstaltungsortes zu würdigen", gab Styles in einem Statement an. "Musik bringt uns zusammen, das Southbank Centre steht seit 75 Jahren im Mittelpunkt dieses Geschehens und bietet einfachen Zugang zu großartiger Musik." Aufstrebende Künstlerinnen und Künstler aus Großbritannien sowie seine eigenen Einflüsse von Pop über Soul und Rock bis hin zur Underground-Szene sollen Einfluss auf Styles' Programm haben. Außerdem wird der Sänger selbst während eines Konzerts auf der Bühne stehen.

Mark Ball, der künstlerische Leiter des Southbank Centre, freut sich laut BBC darauf, dass das Festival zu Styles' kreativem Spielplatz wird. Styles sei ein ikonischer britischer Künstler mit weltweitem Einfluss, dessen Wirkung über verschiedene Kunstformen, Generationen und Grenzen hinausgehe, so Ball. Das Meltdown Festival findet vom 11. bis 21. Juni statt. Das vollständige Line-up soll im Frühjahr bekanntgegeben werden.

Fast vier Jahre mussten Fans auf neue Musik warten, bevor Harry Styles im Januar das neue Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." für den 6. März ankündigte. Als erste Single koppelte er "Aperture" am 23. Januar aus. Live wird Styles den Track und das übrige neue Songmaterial auf der "Together, Together"-Tour vorstellen. Die Tournee führt ihn in Städte wie Amsterdam, London und São Paulo, wo er jeweils an mehreren Abenden auf der Bühne steht. Auch eine 30 Konzerte umfassende Residenz im Madison Square Garden in New York City ist geplant. In London tritt er ab 12. Juni an mehreren Abenden im Wembley-Stadion auf.