Harry Styles übernimmt die künstlerische Leitung des diesjährigen Meltdown Festivals in London. Der Ex-One-Direction-Star will junge britische Talente ins Rampenlicht rücken und selbst ein Konzert geben.
Harry Styles (32) stellt sich einer neuen Herausforderung - diesmal nicht als Sänger, sondern als Festivalchef. Der britische Popstar wird das diesjährige Meltdown Festival im Londoner Southbank Centre kuratieren, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Grammy-Gewinner tritt damit in die Fußstapfen prominenter Vorgänger: In den vergangenen Jahrzehnten hatten unter anderem David Bowie, Patti Smith, Yoko Ono und zuletzt Little Simz das renommierte Festival gestaltet.