Nur zwei Bands, ein deutscher Künstler und seine Ex waren erfolgreicher: Harry Styles gelingt der beste Start eines internationalen Solo-Künstlers in den deutschen Vinyl-Albumcharts.
Mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" eroberte Harry Styles (32) schon Anfang März die Deutschen Albumcharts. Nun folgt auch noch die Nummer eins in den monatlich erstellten Vinyl-Charts. Und das mit einem speziellen Rekord. Kein männlicher internationaler Solo-Künstler ist mit einer Schallplatte so gut gestartet wie Harry Styles. Das Unternehmen GfK Entertainment erfasst laut eigenen Angaben seit über 25 Jahren die Verkäufe von Vinyl-Alben separat.