Nur zwei Bands, ein deutscher Künstler und seine Ex waren erfolgreicher: Harry Styles gelingt der beste Start eines internationalen Solo-Künstlers in den deutschen Vinyl-Albumcharts.

Mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" eroberte Harry Styles (32) schon Anfang März die Deutschen Albumcharts. Nun folgt auch noch die Nummer eins in den monatlich erstellten Vinyl-Charts. Und das mit einem speziellen Rekord. Kein männlicher internationaler Solo-Künstler ist mit einer Schallplatte so gut gestartet wie Harry Styles. Das Unternehmen GfK Entertainment erfasst laut eigenen Angaben seit über 25 Jahren die Verkäufe von Vinyl-Alben separat.

Laut GfK Entertainment verkauften in der ersten Wochen bisher nur die Bands Rammstein und die Rolling Stones mehr Platten als Harry Styles. Mit Fynn Kliemann (37) war auch ein deutscher Künstler erfolgreicher. Und auch eine Frau setzte zum Start mehr Vinyl-Alben ab als Harry Styles: seine Ex-Freundin Taylor Swift (36).

Harry Styles schlägt in Vinyl-Charts BTS und Unheilig

In den Vinyl-Charts des Monats März verwies Harry Styles starke Konkurrenz auf die Plätze. Das Comeback-Album der koreanischen Boy-Band BTS schaffte im letzten Monat nur Platz zwei. "Arirang" kam aber auch später auf den Markt als "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Auf Rang drei liegen Unheilig, ebenfalls mit einer Comeback-Platte.

Harry Styles scheint bei Besitzern eines Plattenspielers besonders beliebt zu sein. Den Vinyl-Rekord für einen männlichen Künstler stellte er mit seinem neuen Album nämlich auch in den USA auf. In den Vereinigten Staaten löste er sich selbst als Rekordhalter ab. Die bisher gültige Bestmarke hatte er vor vier Jahren mit "Harry's House" selbst aufgestellt.