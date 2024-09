Musiker Jörg Halubek: Die reine Lehre ist ihm nicht genug

1 „Musikalisch bin ich super zufrieden“, sagt der Musiker Jörg Halubek. Seit diesem Jahr wird sein Ensemble Il Gusto Barocco von der Stadt Stuttgart gefördert. Foto: www.marcoborggreve.com/Marco Borggreve

Jörg Halubek, Professor für Historische Tasteninstrumente und Orgel, hat fast alles erreicht, was man sich als Musiker wünschen kann.











Erfolgreiche Musiker haben häufig ähnliche Biografien. Meist stammen sie aus musikalischen Elternhäusern, in dem ihr Talent früh, oft schon im Kleinkindesalter, erkannt und gefördert wird. Mit 13, 14 sind viele dann technisch bereits komplett ausgebildet. Das muss aber nicht immer so sein, denn Jörg Halubeks musikalische Laufbahn begann erst in diesem Alter. Es war im Konfirmandenunterricht, wo er in seiner Heimatstadt Beckum zum ersten Mal mit Kirchenmusik in Kontakt kam – es war die Orgel, die ihn so nachhaltig faszinierte, dass er selbst mit dem Orgelspiel begann. Danach, so erzählt er, habe er „ein Doppelleben“ geführt: „Immer in die Kirche zum Orgeln, das war nicht sehr cool.“