Musiker ist wieder im Studio: Für Oasis? Noel Gallagher arbeitet an neuer Musik

Noel Gallagher verrät, dass er derzeit im Studio an neuer Musik arbeitet. Ob es sich dabei um Oasis-Songs oder Solo-Material handelt, ließ er offen. Dass er trotz zwei Jahren ohne neuen Song demnächst für sein Songwriting ausgezeichnet wird, veranlasste ihn zu einigen Witzen.
Noel Gallagher sorgt nach dem Oasis-Hype des letzten Jahres mit dieser Ansage für Aufsehen bei allen, die auf neue Musik der wiedervereinigten Britpop-Legenden hoffen. In einem Interview mit dem britischen Radiosender "talkSPORT" bestätigte der 58-Jährige, dass er aktuell an neuer Musik arbeitet. "Ich bin jetzt im Studio, aber ich sollte besser mal etwas veröffentlichen", sagte der Gitarrist und Songwriter.