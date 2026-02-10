Musiker ist wieder im Studio: Für Oasis? Noel Gallagher arbeitet an neuer Musik

Noel Gallagher verrät, dass er derzeit im Studio an neuer Musik arbeitet. Ob es sich dabei um Oasis-Songs oder Solo-Material handelt, ließ er offen. Dass er trotz zwei Jahren ohne neuen Song demnächst für sein Songwriting ausgezeichnet wird, veranlasste ihn zu einigen Witzen.

Noel Gallagher sorgt nach dem Oasis-Hype des letzten Jahres mit dieser Ansage für Aufsehen bei allen, die auf neue Musik der wiedervereinigten Britpop-Legenden hoffen. In einem Interview mit dem britischen Radiosender "talkSPORT" bestätigte der 58-Jährige, dass er aktuell an neuer Musik arbeitet. "Ich bin jetzt im Studio, aber ich sollte besser mal etwas veröffentlichen", sagte der Gitarrist und Songwriter.

Was genau im Studio entsteht, ließ Gallagher allerdings offen. Es könnte sich um das erste neue Oasis-Material seit dem Album "Dig Out Your Soul" von 2008 handeln - oder um einen Nachfolger seines letzten Solo-Albums "Council Skies" mit den High Flying Birds aus dem Jahr 2023.

BRIT-Award trotz zwei Jahren ohne neuen Song

Anlass des Interviews war die Bekanntgabe, dass Gallagher bei den BRITs 2026 am 28. Februar als Songwriter des Jahres ausgezeichnet wird. Die Verleihung findet erstmals nicht in London statt, sondern in Manchester - der Heimatstadt der Gallagher-Brüder. Eine Tatsache, die Noel Gallagher durchaus bewusst ist: "Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass sie verzweifelt jemanden von Oasis dort oben haben wollten, weil es in Manchester stattfindet."

Dass ausgerechnet er den Preis erhält, obwohl er lange keine neue Musik herausgebracht hat, nimmt der Musiker mit typisch trockenem Humor: "Ich habe seit zwei Jahren keinen Song geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, wie ich damit durchgekommen bin, aber ich nehme es an." Die Auszeichnung basiert auf Verkaufszahlen, und da kann Gallagher durchaus punkten: "Wir haben letztes Jahr eine Million Platten verkauft. Dafür mussten wir nicht mal von der Couch aufstehen, und ich bin mir nicht sicher, ob es einen Songwriter gibt, der das toppen kann." So ganz stimmt das allerdings nicht: Schließlich hatten Oasis den erneuten Hype um ihre Band vor allem ihrer spektakulären "Live '25"-Reunion zu verdanken.

Dass Noel und nicht Liam Gallagher den Preis persönlich entgegennimmt, hat einen simplen Grund. "Unser Kleiner war so: 'Ich geh da nicht hin'", verriet Noel über seinen Bruder. "Und ich so: 'Na, dann muss ich wohl gehen.'" Falls jemand ein Problem mit seiner Auszeichnung habe, werde er auf dem roten Teppich zu finden sein, fügte er kämpferisch hinzu.

Spekulationen um neues Oasis-Album reißen nicht ab

Bruder Liam sorgte derweil für ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle bei den Fans. Zunächst behauptete er 2024, ein neues Oasis-Album sei "bereits fertig" und er sei von dem neuen Material "umgehauen" worden. Kurz darauf ruderte er auf X zurück und stellte klar, es sei "kein Oasis-Album in Arbeit" - seine vorherigen Aussagen seien nur "Spaß" gewesen. Dann wiederum ließ er durchblicken, "es könnte ein Album geben", abhängig davon, wie die "Live '25"-Konzerte liefen.