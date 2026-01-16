Die nächsten zwei Dschungelstars sind auf dem Weg nach Australien: Gil Ofarim und Nicole Belstler-Böttcher fliegen am Freitag von Frankfurt Richtung Down Under.

Der Dschungel ruft! Gil Ofarim (43) ist der nächste Camper, für den es nach Australien geht. Der Musiker trat am Freitag am Flughafen in Frankfurt am Main die weite Reise an. Fotos vom Flughafen zeigen ihn in einer dunkelblauen Jacke und mit einem karierten XXL-Schal über die Schultern geworfen. Zeitgleich meldete er sich auf Instagram mit emotionalen Zeilen zu Wort.

"Sitze am Flughafen und versuche seit 20 Minuten, diesen Post zu schreiben ...", so Ofarim unter seinem Beitrag. "Die Aufregung steigt und es fällt mir gar nicht so leicht. Ich freue mich auf die kommenden Wochen ... seid gut zueinander."

Gil Ofarims Teilnahme sorgt für Unmut

Um Ofarims Teilnahme gibt es schon vor Start der kommenden 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eine große Kontroverse. Mitcamperin Nicole Belstler-Boettcher, die zeitgleich mit Ofarim am Flughafen abgelichtet wurde, sparte im Vorfeld nicht mit Kritik. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bezeichnete sie Ofarims Verhalten in der "Davidstern-Affäre" als absolut inakzeptabel. "Das ist ein No-Go", so die 62-Jährige.

Auch Mitkandidat Stephen Dürr signalisierte bereits Kampfbereitschaft. Auf Fan-Kommentare, die ihn aufforderten, im Camp "klare Worte" gegenüber Ofarim zu finden, antwortete er kurz und vielsagend: "Ja..." Die Zuschauer können sich also darauf einstellen, dass die Vergangenheit des Sängers bereits in den ersten Tagen am Lagerfeuer zum Thema wird.

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer äußerten bereits ihren Unmut über Ofarims Teilnahme, darunter sogar Ex-Bachelor Paul Janke, der in einer Story schrieb: "Für mich gibt es einen klaren Kandidaten, dem ich nicht die Daumen drücke: Gil Ofarim. Sein Verhalten steht für mich im Widerspruch zu dem, wofür so eine Sendung stehen sollte - deshalb wäre er für mich der Erste, der sofort gehen dürfte."

Für weiteres Aufsehen sorgt die finanzielle Seite des Deals. Berichten zufolge soll Ofarim für seinen Einzug ins Camp eine Rekord-Gage kassieren. Viele fordern, dass Ofarim zumindest einen Teil dieser Summe als "Zeichen der Reue" an gemeinnützige Organisationen spenden sollte.

Der Sender selbst verteidigt die Personalie konsequent und betont, dass Ofarim sich juristisch verantwortet habe und nun die Chance erhalten solle, seine Sicht der Dinge darzustellen. "Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, sehen wir ab dem 23. Januar", so ein offizielles Statement.

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören außerdem Simone Ballack, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Patrick Romer, Umut Tekin, Reality-Star Ariel, Hubert Fella, Hardy Krüger jr. und Stephen Dürr.