Die nächsten zwei Dschungelstars sind auf dem Weg nach Australien: Gil Ofarim und Nicole Belstler-Böttcher fliegen am Freitag von Frankfurt Richtung Down Under.
Der Dschungel ruft! Gil Ofarim (43) ist der nächste Camper, für den es nach Australien geht. Der Musiker trat am Freitag am Flughafen in Frankfurt am Main die weite Reise an. Fotos vom Flughafen zeigen ihn in einer dunkelblauen Jacke und mit einem karierten XXL-Schal über die Schultern geworfen. Zeitgleich meldete er sich auf Instagram mit emotionalen Zeilen zu Wort.