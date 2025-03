Musiker in Kernen bedrängt: Aufdringlicher Fan löst Polizeieinsatz aus

Musiker in Kernen bedrängt

1 Die 58-Jährige setzte sich gegen die Polizisten zur Wehr. Foto: Weingand/

Beim Auftritt einer karibischen Band in Kernen-Stetten fällt eine 58-Jährige mehrfach auf. Nach dem Konzert bedrängt sie einen der Künstler weiter – die Polizei rückt an.











Link kopiert



Ein aufdringlicher weiblicher Fan hat am Samstagabend nach einem Konzert im Rems-Murr-Kreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bereits während des Auftritts des Duos „Banda Caribe“ in der Glockenkelter soll die 58-Jährige einen der Künstler mehrmals bedrängt haben. Nach dem Konzert, so die Polizei, habe sie dem Mann aufgelauert, „sodass dieser die Örtlichkeit nicht verlassen konnte“.