Im Rahmen der laufenden Fußball-WM 2026 zog es neben zahlreichen etablierten Fußballexperten auch Tom Kaulitz ins TV. Er war als "Fan-Experte" bei MagentaTV im Einsatz. Sein Praktikum hat er erfolgreich beendet.

Heidi Klums (53) Ehemann Tom Kaulitz (36) hat offenbar viele Fußballfans von sich als "Fan-Experte" für MagentaTV bei der Weltmeisterschaft überzeugt. Obwohl die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA noch bis zum 19. Juli läuft, ist sein Praktikum allerdings schon jetzt beendet. Vor den Kameras wurde er von Moderator Johannes B. Kerner (61) und Trainerlegende Jürgen Klopp (59) feierlich verabschiedet. Den Moment teilt die Fernseh- und Streaming-Plattform der Deutschen Telekom noch einmal bei Instagram.

"Wir haben auch ein Zeugnis für dich vorbereitet", sagt Kerner, der dem Tokio-Hotel-Musiker eine Urkunde überreicht und vorliest: "Dein Praktikum bei MagentaTV hast du erfolgreich abgeschlossen und unser Team mit Einsatz, Teamgeist und guter Laune bereichert. Ob Interviews, Reporterschalten oder Live-Kommentare - du hast jede Aufgabe souverän gemeistert und dabei öfter die richtigen Worte gefunden als mancher Trainer nach dem Spiel. Alles Gute für deinen Weg im Sportfernsehen."

Er hoffe, dass die Urkunde "mindestens neben den ganzen goldenen und Platin-Schallplatten" hängen werde, scherzt Kerner. "Also mindestens, auf jeden Fall", versichert der gut gelaunt wirkende Kaulitz und erklärt: "Ich habe mich sehr gefreut, es hat super viel Spaß gemacht." Auch habe er seine beiden TV-Kollegen "richtig ins Herz geschlossen".

"Hätte gerne mehr mit Tom gesehen"

Viele Fußballfans sind sich in den Kommentaren zu dem Instagram-Beitrag einig, dass sie den berühmten Prakti zurück haben wollen. Und auch von seiner Ehefrau Heidi findet sich dort ein Emoji mit Herzaugen. "Schade! Hätte gerne mehr mit Tom gesehen. Hat er super gemacht", kommentiert eine Nutzerin etwa. Ein anderer pflichtet bei: "Wir wollen Tooooom bis zum Finale!" Weiter heißt es unter anderem, dass Kaulitz doch "so sympathisch am Mikro" sei, oder dass eher "eine Beförderung" statt ein Ende des Praktikums angebracht wäre.

MagentaTV hat die Rechte zur Live-Übertragung aller insgesamt 104 Matches der Fußball-WM 2026 in Deutschland. Alternativ können Fans die für sie wohl wichtigsten Matches auch ohne kostenpflichtiges Abo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live sehen. ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele live, darunter die bisherigen Gruppenspiele des DFB-Teams, das dritte Vorrunden-Match am 25. Juni 2026 gegen Ecuador und alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig davon das Finale.