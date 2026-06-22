Im Rahmen der laufenden Fußball-WM 2026 zog es neben zahlreichen etablierten Fußballexperten auch Tom Kaulitz ins TV. Er war als "Fan-Experte" bei MagentaTV im Einsatz. Sein Praktikum hat er erfolgreich beendet.
Heidi Klums (53) Ehemann Tom Kaulitz (36) hat offenbar viele Fußballfans von sich als "Fan-Experte" für MagentaTV bei der Weltmeisterschaft überzeugt. Obwohl die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA noch bis zum 19. Juli läuft, ist sein Praktikum allerdings schon jetzt beendet. Vor den Kameras wurde er von Moderator Johannes B. Kerner (61) und Trainerlegende Jürgen Klopp (59) feierlich verabschiedet. Den Moment teilt die Fernseh- und Streaming-Plattform der Deutschen Telekom noch einmal bei Instagram.