Jon Bon Jovi meldet sich nach einer Stimmband-OP mit einem positiven Gesundheitsupdate zurück. Kurz vor dem Start seiner Tour im Juli zeigt sich der Sänger in einem Interview optimistisch und erklärt: "Ich habe mich vollständig erholt."

Jon Bon Jovi (64) hat nach einer Stimmband-Operation ein positives Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. In einem Interview mit dem "People"-Magazin spricht der Musiker darüber, wie es ihm geht, kurz bevor er mit seiner Band im Juli erstmals wieder auf Tournee geht.

"Ich habe mich vollständig erholt", erklärt Jon Bon Jovi. Er berichtet zudem, dass er über Jahre hinweg intensiv mit Gesangscoaches gearbeitet und gezielte Stimmübungen absolviert habe, um seine Stimme in Form zu bringen. "Es hat länger gedauert, als ich jemals erwartet hätte, aber es musste richtig gemacht werden. Wir haben nie den Glauben verloren", erzählt er.

Band war an seiner Seite

Der 64-Jährige betont, er habe "niemals etwas getan, was den Stimmbändern geschadet hätte" und auch nicht exzessiv gefeiert. Als "ausgebildeter Sänger" wisse er, wie er seine Stimme vor ernsthaften Schäden schützen müsse. Umso überraschender sei für ihn die Diagnose gewesen: "Als mir dann ein Arzt erklären musste, dass eines der Stimmbänder buchstäblich verkümmerte, war das verwirrend."

Während seiner Genesung habe ihn seine Band maßgeblich unterstützt. "Sie haben nie an mir gezweifelt und sich nie nach Arbeit umgesehen oder beschlossen, in den Ruhestand zu gehen. Die Opfer, die jeder einzelne von ihnen gebracht hat, um für mich da zu sein, sind einfach auf einem ganz anderen Niveau", erzählt der Sänger und fügt hinzu: "Sie sagten: 'Nein, wir stehen hinter dir.' An jedem Tag, bei jeder Probe waren sie bei mir. Meine Liebe zu ihnen ist nur noch größer geworden."

Tournee beginnt im Juli

Die kommende "Bon Jovi Forever"-Tournee startet Anfang Juli mit gleich neun Konzerten im Madison Square Garden in New York. Anschließend führt die Reise die Band nach Europa, wo Auftritte in Edinburgh, London und Dublin geplant sind. Die Tour folgt auf eine lange Phase der Rehabilitation und Ungewissheit. 2022 unterzog sich Jon Bon Jovi der Operation an den Stimmbändern. Der anschließende Genesungsprozess wurde in der 2024 veröffentlichten Hulu-Dokumentation "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" dokumentiert.