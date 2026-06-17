Jon Bon Jovi meldet sich nach einer Stimmband-OP mit einem positiven Gesundheitsupdate zurück. Kurz vor dem Start seiner Tour im Juli zeigt sich der Sänger in einem Interview optimistisch und erklärt: "Ich habe mich vollständig erholt."
Jon Bon Jovi (64) hat nach einer Stimmband-Operation ein positives Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. In einem Interview mit dem "People"-Magazin spricht der Musiker darüber, wie es ihm geht, kurz bevor er mit seiner Band im Juli erstmals wieder auf Tournee geht.