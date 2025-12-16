Der britische Popstar Calum Scott erzählt im Interview über sein Weihnachtsfest in seiner Heimat und verrät, welche Traditionen zum Fest bei ihm nicht fehlen dürfen. Zudem offenbart er seine Pläne für den Jahreswechsel.
Hinter dem britischen Sänger Calum Scott (37) liegt ein aufregendes Jahr. Unter anderem war der Musiker als Comeback-Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen und veröffentlichte im vergangenen Oktober sein drittes Album. Kann sich der 37-Jährige jetzt zurücklehnen und sich entspannt in weihnachtliche Stimmung versetzen? "Normalerweise ist das ziemlich schwierig, weil ich um diese Jahreszeit immer sehr beschäftigt bin, aber ich hatte die Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt in Berlin zu besuchen, und das hat mich sehr in Festtagsstimmung versetzt", erzählt Scott im Interview mit spot on news.