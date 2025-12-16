Der britische Popstar Calum Scott erzählt im Interview über sein Weihnachtsfest in seiner Heimat und verrät, welche Traditionen zum Fest bei ihm nicht fehlen dürfen. Zudem offenbart er seine Pläne für den Jahreswechsel.

Hinter dem britischen Sänger Calum Scott (37) liegt ein aufregendes Jahr. Unter anderem war der Musiker als Comeback-Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen und veröffentlichte im vergangenen Oktober sein drittes Album. Kann sich der 37-Jährige jetzt zurücklehnen und sich entspannt in weihnachtliche Stimmung versetzen? "Normalerweise ist das ziemlich schwierig, weil ich um diese Jahreszeit immer sehr beschäftigt bin, aber ich hatte die Gelegenheit, den Weihnachtsmarkt in Berlin zu besuchen, und das hat mich sehr in Festtagsstimmung versetzt", erzählt Scott im Interview mit spot on news.

"Einer meiner Lieblingsfeiertage" Zudem habe seine Mutter "mein Haus für meine Rückkehr liebevoll dekoriert, was mich definitiv in Weihnachtsstimmung versetzen wird! Aber im Allgemeinen reicht es schon, ein bisschen Mariah Carey zu hören, und schon ist man dabei!" Der Musiker, der aus dem Nordosten Englands stammt, verbringe Weihnachten "wie immer, zu Hause in meiner Heimatstadt, mit meiner Familie und meinen Freunden! Wir haben immer ein großes Haus voller Leute, meine Mutter kocht ein fantastisches Weihnachtsessen und wir trinken, spielen Spiele und lachen die ganze Nacht. Es ist einer meiner Lieblingsfeiertage im Jahr!"

Für Scott, der 2024 mit Christina Perri (39) den Weihnachtssong "Kid At Christmas" veröffentlicht hat, darf die Weihnachtsmusik als Soundtrack zu den Feiertagen nicht fehlen. Und: "Die Familie in Weihnachtspullis zu stecken, ist ein Muss! Außerdem ist es unerlässlich, zu jeder Tageszeit Schokolade zu essen!" Der Sänger pflegt noch weitere Weihnachtstraditionen: "Seit ich ein kleines Kind war, haben wir immer gemeinsam die Geschenke geöffnet, und niemand fängt an, bevor alle da sind. Das ist wichtig, weil man so die Freude teilt, die das für alle bedeutet! Ein Weihnachtsessen mit allem Drum und Dran ist sehr typisch, und meistens gibt es danach auch ein kleines Nickerchen mit einem Weihnachtsfilm. Dann gibt es festliche Cocktails oder Wein und wir spielen Spiele."

Seine Mutter ist für das Weihnachtessen zuständig

Und wie sieht es mit dem Weihnachtsmenü aus? "Ich kann überhaupt nicht kochen, ich könnte sogar Wasser anbrennen lassen, also halte ich mich aus der Küche fern und kümmere mich nur um die Bar", verrät Scott. "Meine Mutter kocht jedoch ein fantastisches Weihnachtsessen, sie backt auch jedes Jahr Mince Pies und Torten und Crêpes Suzette für nach dem Essen! Sie ist ein Weihnachtswunder!"

Und wie geht es für den Musiker danach weiter, wie verbringt er den Jahreswechsel? "Silvester ist immer anders, manchmal arbeite ich, wie letztes Jahr, als ich zum Countdown in Dubai war, aber dieses Jahr werde ich wohl zu Hause sein, was sehr schön sein wird, da ich Anfang Januar wieder auf Tour gehe!" Sein Wunsch für das neue Jahr sei, "dass ich 2026 genauso viel Spaß habe wie dieses Jahr! Es gab einige große Meilensteine in meiner Karriere und ich habe es so sehr geliebt, alle auf der Tour wiederzusehen, also bitte mehr davon!" Auf seiner ausgedehnten "The Avenoir"-Tour macht Scott im Sommer 2026 auch Halt in Deutschland. Im Juni wird er in Leipzig, Stuttgart, Hannover, Köln, Frankfurt und Berlin auftreten.