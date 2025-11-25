Musiker erhält Auszeichnung: Jan Delay ist Hutträger des Jahres 2025

Der Hamburger Musiker Jan Delay wurde von der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte zum "Hutträger des Jahres 2025" gekürt. Hut und Sonnenbrille gehören zum Markenzeichen des Künstlers auf der Bühne.
Hut ab vor Jan Delay (49) - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hamburger Musiker darf sich seit diesem Montag offiziell "Hutträger des Jahres 2025" nennen. Die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) verlieh ihm die Auszeichnung anlässlich des Internationalen Tags des Hutes am 25. November. Zur Preisverleihung erschien er allerdings lässig mit Baseballkappe.