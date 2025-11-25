Musiker erhält Auszeichnung: Jan Delay ist Hutträger des Jahres 2025

Der Hamburger Musiker Jan Delay wurde von der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte zum "Hutträger des Jahres 2025" gekürt. Hut und Sonnenbrille gehören zum Markenzeichen des Künstlers auf der Bühne.

Hut ab vor Jan Delay (49) - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hamburger Musiker darf sich seit diesem Montag offiziell "Hutträger des Jahres 2025" nennen. Die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) verlieh ihm die Auszeichnung anlässlich des Internationalen Tags des Hutes am 25. November. Zur Preisverleihung erschien er allerdings lässig mit Baseballkappe.

Schräger Hut, klare Ansage Auf der Bühne sieht das ganz anders aus. Da gehört der Hut einfach zu Jan Delay wie die Elbe zu Hamburg. "Da bin ich speziell", verrät der gebürtige Jan Philipp Eißfeldt, der Hutgröße 59 trägt. Bei seinen Konzerten mit "Disko No. 1" setzt er ausschließlich auf edle Player-Filzhüte. Das Besondere: Der Hut sitzt immer leicht schräg mit hochgeklapptem Rand und kommt in vielen verschiedenen Farben daher. Zusammen mit seiner charakteristischen Sonnenbrille bildet die Kopfbedeckung sein unverwechselbares Markenzeichen.

GDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt überreichte dem Musiker begeistert den sogenannten Goldhut - eine individuell designte Holzform, mit der früher Hüte hergestellt wurden. "Super, ich freue mich unheimlich selbiger zu sein - vielen Dank!", bedankte sich Jan Delay für die Ehrung.

Von Absolute Beginner zum Hutträger

Mit der Auszeichnung zum 13. "Hutträger des Jahres" ehrt der Hutverband einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte geschrieben hat - und das mit einer klaren sozialpolitischen Haltung. Seine musikalische Karriere startete Jan Delay bereits in den 1990er Jahren als Teil der HipHop-Formation Absolute Beginner.

Seitdem bewegt sich der Künstler ungezwungen zwischen verschiedenen Genres: HipHop, Soul, Reggae und Funk verschmelzen bei ihm zu einem eigenen Sound, stets geprägt von seinem unverkennbaren Hamburger Slang und seiner charakteristischen Stimme.

Die Tour geht weiter

Stillstand kennt Jan Delay nicht. Die Jubiläumstour zur 25-jährigen Solokarriere mit dem Album "Forever Jan" wird 2026 fortgeführt. Dann heißt es für ihn und seine Band Disko No. 1: "Best of 25+2 Years-Tour". Fans dürfen sich also auf weitere Konzerte mit dem stilvollen Hutträger freuen.

Vor einer Woche gab er auf Instagram "neue Live-Termine für 26" bekannt - natürlich mit Hut.

Prominente Vorgänger

Jan Delay reiht sich damit in eine illustre Liste prominenter Vorgängerinnen und Vorgänger ein. Zu den bisherigen Hutträgern des Jahres zählen unter anderem Komiker Torsten Sträter (2024), die Musiker Kai und Thorsten Wingenfelder (2023), Sänger Max Mutzke (2022), Fernsehmoderator Horst Lichter (2020) sowie die verstorbene Jazz-Legende Roger Cicero (2015).

Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die Hüte, Mützen und Caps mit Begeisterung tragen und damit ein Zeichen für Stil und Individualität setzen.