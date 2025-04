Musiker erfüllt sich Kindheitstraum: Ed Sheeran baut sich Privat-Kneipe in seinen Hinterhof

In vielen Punkten gleicht das Leben von Weltstars wie Ed Sheeran (34) kaum dem eines Durchschnittsbürgers - aber auch Superstars haben Sehnsüchte nach Normalität. Der britische Singer-Songwriter hat sich nun einen besonderen Rückzugsort geschaffen: In seinem Garten steht jetzt eine komplette Kneipe. Im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (30) plauderte Sheeran über dieses außergewöhnliche Bauprojekt.

"Man kann nie wirklich so entspannen, wie man es früher konnte, wie in meinen Teenagerjahren, als man in eine Kneipe ging, um Dampf abzulassen", erklärte der "Eyes Closed"-Sänger im Gespräch. Das Problem: Als Weltstar kann Sheeran kaum noch unbehelligt ein Lokal besuchen. Die Lösung fand er auf seinem eigenen Grundstück: "Es gab eine verfallene Scheune auf meinem Grundstück. Ich dachte, wir könnten sie einfach in ein Pub verwandeln."

Lesen Sie auch

Ed Sheeran hat auch eine Kapelle auf seinem Grundstück

Der vierfache Grammy-Gewinner ging dabei sehr authentisch vor: "Ich kaufte eine alte Pub-Einrichtung bei eBay, also den Tresen und so weiter", verriet er. Das Projekt wuchs schnell über eine einfache Kneipe hinaus. Ein Tunnel führe dorthin und neben dem Pub gibt es auch noch einen Musikraum uns sogar ein Kino. Bei der Namensgebung seines privaten Lokals wurde der Sänger sentimental: "Lancaster Lock", eine Hommage an die Geburtsnamen seiner Mutter und der Mutter seiner Frau.

In seiner privaten Kneipe hortet der Musiker zudem besondere Erinnerungsstücke: "Ich sammle auch Filmrequisiten, die habe ich alle dort." Der Pub ist nicht das einzige besondere Gebäude auf Sheerans Anwesen in England. Wie der Musiker im Podcast verriet, hat er auch eine Kapelle auf seinem Grundstück errichten lassen.

Der Superstar betonte, dass diese privaten Rückzugsorte für ihn und seine Familie wichtig sind: "Ich weiß, es klingt seltsam, eine Infrastruktur auf seinem Grundstück zu bauen, damit man es nicht verlassen muss... Aber es gibt bestimmte Momente, die man einfach mit seiner Familie verbringen möchte, ohne dass jemand einen dabei filmt, besonders bei etwas wie Weihnachten."