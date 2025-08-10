Musiker: Bono kritisiert israelisches Vorgehen im Gazastreifen

Der Musiker engagiert sich in Afrika humanitär. Die Politik im Nahen Osten sei sehr komplex, schreibt Bono - aber nun solle das Publikum wissen, wo die Band stehe.
Dublin - U2-Frontmann Bono hat in einem langen Beitrag das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen scharf kritisiert und zugleich die Taten der Hamas verurteilt. "Die israelische Regierung ist nicht das Volk Israels, aber die heutige israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu verdient unsere kategorische und unmissverständliche Verurteilung", schrieb der Musiker. Die Band veröffentlichte den Beitrag auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und der eigenen Webseite.