Musiker außer Lebensgefahr: Rapper Offset vor Casino in Florida angeschossen

Rapper Offset ist am Montagabend vor einem Casino in Florida durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Sein Sprecher bestätigte, dass er stabil und außer Lebensgefahr ist.

Rapper Offset (34) liegt nach einem Schusswaffenangriff im Krankenhaus - außer Lebensgefahr, aber unter medizinischer Beobachtung. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Seminole Police Department am Montagabend kurz nach 19 Uhr Ortszeit im Valet-Bereich vor dem Seminole Hard Rock Hollywood Casino im US-Bundesstaat Florida.

"Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit in medizinischer Behandlung im Krankenhaus befindet. Er ist stabil und wird engmaschig überwacht", erklärte ein Sprecher des Rappers dem US-Magazin "People". Demnach wurde er in das Memorial Regional Hospital in Hollywood, Florida, gebracht. Laut einer mit der Situation vertrauten Quelle, die das Magazin ebenfalls zitiert, liegt Offset nicht auf der Intensivstation.

Zwei Personen festgenommen

Die Polizei teilte mit, dass Beamte "sofort vor Ort waren" und die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zwei Personen wurden festgenommen, die Ermittlungen laufen. Der genaue Tathergang ist nach wie vor unklar. Wo genau Offset getroffen wurde, wollten weder seine Vertreter noch die Behörden zum jetzigen Zeitpunkt mitteilen.

Die Polizei betonte ausdrücklich, dass von dem Gelände keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe und der Betrieb des Casinos normal weiterlaufe. Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten und auf den Tatort hinweisen, zeigten eine Person, die von Strafverfolgungsbehörden abgeführt wurde und dabei hinkte, sowie eine weitere Person auf dem Boden, umringt von Polizisten.

Migos-Kollege Takeoff 2022 erschossen

"TMZ" berichtete zuvor über den Vorfall. Ein Vertreter des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heißt, sagte dem US-Promiportal demnach, er sei "in Ordnung".

Der Vorfall ruft Erinnerungen wach: Offsets Migos-Bandkollege und Freund Takeoff (1994-2022) wurde im November 2022 in Houston, Texas, erschossen. Offset gehört gemeinsam mit Takeoff und Quavo (35) zu dem erfolgreichen Hip-Hop-Trio Migos.