Musiker außer Lebensgefahr: Rapper Offset vor Casino in Florida angeschossen

Rapper Offset ist am Montagabend vor einem Casino in Florida durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Sein Sprecher bestätigte, dass er stabil und außer Lebensgefahr ist.
Rapper Offset (34) liegt nach einem Schusswaffenangriff im Krankenhaus - außer Lebensgefahr, aber unter medizinischer Beobachtung. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Seminole Police Department am Montagabend kurz nach 19 Uhr Ortszeit im Valet-Bereich vor dem Seminole Hard Rock Hollywood Casino im US-Bundesstaat Florida.