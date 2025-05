Musikdirektor Mikhail Agrest: Stuttgarter Ballett trennt sich von Dirigent

1 Die Wege von Stuttgarter Ballett und seinem Musikdirektor Mikhail Agrest trennen sich endgültig. Foto: imago/Itar-Tsss

Die künstlerischen Interessen sind unvereinbar: Stuttgarter Ballett und Mikhail Agrest brechen den Versuch einer Versöhnung ab. Was bedeutet das für die neue Saison?











Diese Personalie überschattete den Ausblick auf die neue Saison, den Intendant Tamas Detrich an diesem Freitag in der Cranko-Schule gab: Das Stuttgarter Ballett trennt sich endgültig von Musikdirektor Mikhail Agrest, sein Name taucht nicht mehr in der Kompanieliste für die Spielzeit 2025/26 auf. Aus Ensemble und Publikum waren immer wieder Beschwerden laut geworden über Mikhail Agrests nicht unbedingt tanzaffine Tempowahl, die bereits 2021 zu einem Proben-Eklat und einer ersten, später arbeitsgerichtlich gestoppten Trennung geführt hatten.